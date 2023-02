Taty Flow acepta que la sensualidad es lo más complicado de su presentación

De forma previa a su presentación en el Disco, Taty Flow tiene una especie de discusión con Breiner Gaster, ya que ella lo cuestiona acerca de algunos comentarios que ha estado escuchando por parte de otros compañeros y que lo implican directamente a él. La cantante le pregunta a su colega sobre lo que ha estado diciendo acerca de su vestuario.

El cantante le exalta que considera su forma de vestir como un irrespeto al género que ha sido su cuna musical y que si él fuera un empresario no la contrataría al verla con esas prendas y le comenta que debería replantearse este estilo, ya que cree que esto la ha podido afectar al establecerse como artista.

Luego de escucharla cantar, Santiago Cruz le pregunta sobre lo que sintió como el principal desafío de esta presentación, ante lo cual ella, sin dudar, confirma que es la sensualidad, ya que ella nunca había explorado esto al momento de interpretar.

"Siento que me puse un reto con esto, con hacer este tipo de movimientos y siento que la logré y me gustó mucho. Me sentí muy cómoda", revela Taty Flow, quien recibe el apoyo de Maía , quien deja en claro que es algo que se nota como natural en ella.

La mentora continúa con su retroalimentación y aclara que ese toque de sensualidad es algo propio de ella y que por ello la última nota de la canción es una estocada con la cual demuestra su talento y la capacidad de su voz.

Ante esto, la barranquillera está destacando que Taty Flow crea climas no solamente con su vestuario, sino con su personalidad y que esto no solamente hace que la admiren y que haga algo diferente, pues a su vez consigue que la imiten.

Finalmente, Gusi busca hacerla sentir orgullosa de lo que hizo en el escenario y le trae a la mente a su mamá, al afirmar que ella se debe estar sintiendo muy orgullosa de todo lo que ha conseguido dentro de la competencia musical y la belleza que tiene esta canción con la mezcla de ritmos de dos géneros como el flamenco y lo ranchero.

