¿Quién es el nuevo eliminado de La Descarga? La noticia llena de lágrimas a los participantes

Luego de haber escuchado las maravillosas voces de Breiner, Byordy, Jenny, Camilo Martínez y Franko en la producción de Caracol Televisión, Carlos Calero les informa a los mentores que ha llegado el momento de deliberar y dar a conocer de esta forma no solo quién es el protegido sino también quién es el nuevo eliminado de La Descarga, el templo de la música.

Gusi es el primero en hablar: "la persona que cantará conmigo en La Descarga es Jenny", señala mientras la joven celebra junto a sus compañeros, agradece a su mentor por depositar su confianza en ella y se apresura a regresar al Campamento Musical para ver desde allí el veredicto de los demás expertos.

¿Quién es el nuevo eliminado de La Descarga?

Luego de ver cómo Maía, Marbelle y Santiago Cruz se reúnen para analizar las presentaciones de los integrantes de la Selección Azul, el presentador les pregunta cuál es la decisión que tomaron a lo que la intérprete de 'Adicta al dolor' contesta: "no continúa con nosotros en La Descarga Camilo".

Detrás de cámaras las reacciones no se hacen esperar, pues Jenny es la primera en desbordarse en llanto mientras que Christian Better, Stefany, Dareska, Laura Azul, César Amaya y más participantes permanecen incrédulos ante los que acaban de ver en las pantallas de los televisores.

En el escenario, Martínez, con una enorme sonrisa, se apresura a agradecer a la producción por darle nuevamente la oportunidad de brillar y de cautivar a los colombianos con su calidez humana: "jurar con los ojos del alma, jurar siempre estará para todos ustedes, jurar desde hoy que me quedo en los corazones de Colombia, siempre apostándole a la vida, a un mejor porvenir y de verdad gracias por permitirme ver, sentir y amar", expresa.

Cuando se despide de sus colegas, Martínez recibe palabras de admiración, cariño y muchos regalos, pues se lleva consigo algunos detalles que le dieron sus compañeros por haber llegado a enseñarles el verdadero significado de la amistad y por abrirles la mente para que sean mucho más empáticos con la gente que los rodea.