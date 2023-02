Oropesa se liberó y habló sinceramente de su bisexualidad con Laura Azul

El paso por el Campamento Musical ha hecho que los participantes tengan la oportunidad de conocerse más entre sí y ser a su vez un apoyo entre ellos, a pesar de que también ocurran muchas polémicas dentro, por lo que Oropesa quiso tener una charla muy sincera con Laura Azul , a quien le pidió un consejo y quiso confesarle algo que lo ha tenido pensativo.

El encierro también hace que los cantantes tengan el tiempo suficiente para reflexionar y cuestionarse acerca de varios aspectos de sus vidas, no solamente en sus carreras artísticas, por esta razón el integrante del equipo Maía deseó comentar sobre su bisexualidad.

"El proceso de La Descarga ha sido un total confrontamiento en todos los sentidos, pero hay un piano en mí, todavía, que es el tema de mi sexualidad, de mi identidad", mencionó Oropesa.

Frente a esto, el participante relató que esto no ha sido algo fácil para él: "yo siempre he estado en la duda y en la dualidad de decirle al mundo que soy bisexual, este soy yo, así canto, así me veo, es como una liberación".

Laura Azul le dijo que no tiene la necesidad de gritarlo, sino que puede expresarlo desde su forma de interpretar, de relacionarse y demás, haciéndolo de una forma que no le dé temor lo que piensen o digan los demás.

"Ha sido, netamente, una cuestión de estereotipos en la sociedad porque como a los 17 años mi mamá me sentó una vez y empezamos a hablar", exaltó el cantante.

Con respecto a esta charla, Oropesa contó que a ella no le importaba su identidad sexual, sino que su hijo no se matara la cabeza pensando que su familia no lo iba a aceptar tal cual es. Esto fue para él como un desahogo, pues confesó que en ese momento se sentía bastante confundido porque sentía atracción por los dos géneros y fue ahí cuando ella le explicó sobre la bisexualidad.

"Aveces dudo mucho porque pienso qué traerá esto para mi carrera, no soy una figura pública, no soy famoso, pero sí estoy en un ambiente muy expuesto", confesó el miembro del equipo Maía.

Finalmente, Oropesa resaltó que "el amor no tiene condición, cuando uno decide amar a alguien ahí no hay nada que hacer", pues son cosas que se sienten directamente de corazón.

Laura Azul le aseguró que él vale mucho y que todos los días aprende mucho de él, por lo cual se dieron un gran abrazo y comprobaron que han creado una amistad muy cercana.