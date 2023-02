El Puma del Vallenato le pide a Breiner que sea más respetuoso con Dareska: "yo puedo tener amigas"

Luego de despedir a Camilo Martínez del Campamento Musical, El Puma del Vallenato aprovecha que Breiner está solo para hablar un poco de lo que ha sucedido recientemente en La Descarga, más específicamente de la situación que vivió Dareska por una discusión que tuvo con el novio de Keyla.

Cabe aclarar que esta decisión de conversar, la toma el artista vallenato luego de que su amiga le pidiera que no la abrazara, pues este gesto podría tomarse nuevamente para malas interpretaciones.

"Sea lo que sea, pase lo que pase, tú no puedes decirle a una mujer que es una quita- maridos, una daña- hogares o algo por el estilo. Yo escuché que le dijiste que era una daña- hogar", dice el cantante mientras sostiene entre sus brazos a su compañero e intenta hacerle ver la forma en como hizo sentir a la mujer.

Breiner, por su parte, aclara que él no dijo textualmente esas palabras y señala que desde el comienzo del reality ha dicho que él no se mete con nadie si lo dejan quieto; sin embargo, la vez que se presentó el problema, Dareska decidió intervenir en una charla ajena, lo que llegó a ser contraproducente.

"A todo lambón le va mal. Ella por meterse en lo que no le importa y a mí por meterme en lo que tampoco me importa, yo no tenía que haber dicho eso (...) Pero con ella nunca ni fui grosero, ni le levanté la voz. Ella sí me gritó, ella está acostumbrada aquí a mandar, a regañar, ya no me quiero meter en nada", expresa el cantante.

Su amigo, de nuevo, hace hincapié en que como hombre no debió cruzar el límite y tratarla de esa forma en frente de sus compañeros. Además, señaló que no se molestó por el hecho de que lo nombrara durante la pelea o se refiriera a su esposa, sino la manera en como se refirió al tema.

Ambos finalmente se abrazan tratando de dejar el incidente en el pasado: "bueno, pero analiza lo que te dije", concluye El Puma.

