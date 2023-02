Marbelle les regala a los integrantes de su Selección una noche de spa y relajación en La Descarga

El capítulo número 50 de La Descarga, el templo de la música, finaliza con la llegada de Marbelle al Campamento Musical, quien se apresura a visitar a los integrantes de su Selección, que se encuentran dormidos en la habitación, para contarles que les tiene preparada una sorpresa muy especial para que se dispongan a salir al escenario.

"Les he traído una sorpresita. No es mi muñeca. Les he traído este regalo, a mi amiga Fernanda y a su equipo del spa porque también es importante relajarnos, estamos en un momento bien tensionarte de la competencia. Siento que se nos ha estado olvidando un poco cuál es el norte de La Descarga. Es importante el compañerismo, me parece maravilloso que seamos seres de luz, que seamos cariñosos, que nos apoyemos entre todos", expresa en medio del capítulo.

Los integrantes del equipo escuchan cada una de sus emotivas palabras y se disponen a disfrutar de la sesión. Luego de ir a cambiarse para ponerse sus respectivos trajes de baño, los artistas se acuestan en las camillas y dejan que los expertos les hagan masajes en el torso, rostro, piernas y demás partes del cuerpo que les ayudarán sin duda a liberar las tensiones.

Al finalizar el encuentro, Mel García se percata de que la mentora dejó a la muñequita que traía consigo en su casillero, por lo que entienden que él será el único que no participará en la siguiente presentación en el templo de la música.

"No quiero que lo vayan a tomar a mal", dice García, a lo que sus compañeros responden que no tiene de qué preocuparse, pues son muy consientes de su talento, solo que no pueden negar que les hubiera gustado estar en los pies de él para pasar directamente a la siguiente etapa de la producción de Caracol Televisión.

