Breiner le pidió perdón a Dareska y lloró tras duras palabras de los mentores: "Quedé como un patán"

En La Descarga se volvieron a vivir momentos de tensión que incluso llegaron a involucrar a los mentores, pues Maía, Santiago Cruz y Marbelle se mostraron sorprendidos y molestos al conocer lo que sucedió entre Breiner y Dareska en el Campamento Musical, e incluso llegaron a referirse fuertemente sobre las actitudes que el cantante de música ranchera ha tenido con sus compañeros.

Después de que Dareska , integrante del equipo de Marbelle, se presentara en el escenario con el tema ‘Pa' todo el año' de José Jiménez, los mentores destacaron la elegancia que le aporta al género.

Mira también: Breiner arremete contra Dareska al decir que “no respeta un hogar” e insinúa que le atraen 3 hombres

Maía , por su parte, le dijo que ella tiene una fuerza increíble y le recomendó no dejarse “amilanar por nada”, lo que hizo que la concursante se emocionara y derramara algunas lágrimas.

“El decirme que soy elegante y con muchas cualidades me lleva a algo que sucedió y me exalté, pero creo que, a pesar de la situación, no perdí la cordura y esa elegancia”, expresó evidentemente afectada, y la intérprete de ‘Niña Bonita’ aclaró que las mujeres también se ponen “rabiosas e indignadas”.

Publicidad

En el Campamento Musical, Jessica le dio la palabra a Breiner, también protagonista de la discusión que hubo, pues él le dijo a Dareska que, supuestamente, no respetaba un hogar y que le atraían tres hombres del reality .

Tengo que pedir perdón, obviamente hice algo que no me correspondía a mí decir. Segundo porque lo dije mal. Si ella y El Puma creen que lo que están haciendo está bien o está mal ante una cámara, yo no debí meterme. Pido disculpas y perdón de corazón.

Ante esto, Dareska se refirió a las luchas históricas de las mujeres por darse su lugar en diversos ámbitos y espetó que la amistad entre un hombre y una mujer es algo completamente normal y agregó que frente a los tres cantantes qu él mencionó, ella sumaba a Santiago Cruz y Gusi, pues los admira y los considera guapos.

Publicidad

Te puede interesar: Breiner reparte los sobres de té que les dio Gusi y Jenny enfurece con Franko por ir a reclamarlos

La mentora de la Selección Rosada, Marbelle, interrumpió a su pupila y dijo evidentemente molesta: “¿Quién dijo que los hombres no pueden ser amigos de las mujeres? Ya no estamos en ese momento donde permitíamos cosas, ahora somos distintas y tenemos la capacidad de perdonar, pero también de hacernos respetar. Sentémonos a decirnos las cosas de frente como debe ser”.

Revive aquí el momento:

A Santiago Cruz, mentor de la Selección Amarilla, le llamó la atención que Breiner siempre está en el foco cuando hay tormentas en el Campamento Musical: “Es un tipo con un talento enorme, y ese talento requiere responsabilidad, porque si es un gigante en el escenario que lo sea también por fuera, o no tiene ningún sentido todo lo que suceda ahí”.

Publicidad

En ese instante, Breiner se recostó hacia atrás y empezó a llorar: “Ante Colombia quedé como un patán y un machista. Qué chimba”, dijo, pero nuevamente, sus compañeros del concurso le respondieron y Laura Azul le dejó claro que no debe confundir la honestidad con la imprudencia.