Breiner reparte los sobres de té que les dio Gusi y Jenny enfurece con Franko por ir a reclamarlos

Justo antes de que el público de La Descarga se deleite con el talento de cinco grandes artistas de la Selección Azul, Gusi visita el Campamento Musical para llevarles a los participantes un poco de alegría y distracción. En medio del encuentro, el mentor les regala un par de remedios para sus malestares y también una caja de té para que manejen un poco mejor los nervios.

El problema viene después, justo cuando el mentor abandona el reciento, pues Breiner se acerca a la cocina, saca la caja y empieza a contar los sobres que hay en el interior para repartirlos entre los miembros de su equipo, dejando por fuera a los participantes de las demás Selecciones.

Mira también: El Tenor del Rock confesó cómo se sintió luego de ser eliminado de La Descarga

El gesto no es muy bien recibido por Jenny, quien se apresura a mencionar que en otras oportunidades sus colegas han destacado por ser compañeristas y compartir un poco de lo que les regalan: "no, él (Gusi) dijo que para todos. Bebé, no seas así (...) Pero nosotros no somos como los demás, ni vamos a pagar con la misma moneda".

Posteriormente, Breiner abandona la zona del comedor llevándose consigo su parte del producto y llega Franko diciendo: "me acaban de decir e informar que venga por seis, ¿es verdad?", a lo que Jenny responde un poco molesta: "no, bebé, es que esto es para todos, no nos embalemos".

No te pierdas: ¿Breiner o Dareska? Las mejores reacciones en redes ante la discusión en La Descarga

Publicidad

A pesar de la difícil situación, la mayoría de los integrantes de la Selección de Gusi se reúnen en su habitación y discuten lo que acaba de ocurrir, es así como el novio de Keyla le asegura a su compañera que ella se ha caracterizado desde el inicio del reality por ser una persona con un corazón enorme, por eso llega a ver las cosas de otra manera.

Te puede interesar: Maía regaña a sus pupilos por no querer salir de su zona de confort ni asumir retos: "Son excusas"

"Déjame hablar y luego regáñame todo lo que quieras. Tú eres demasiado especial tú eres muy hermosa, muy atenta. Acá hay gente que ni va a utilizar eso porque no le importa dormir", señala el hombre. Por último Franko expresa: "yo fui el que se ganó el regaño (...) lo que estamos tratando de decir es que lleguemos a un consenso".