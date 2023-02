Maía regaña a sus pupilos por no querer salir de su zona de confort ni asumir retos: "Son excusas"

Maía visita a sus pupilos en el Campamento Musical para darles a conocer los temas con los que se presentarán ante los demás mentores y ante todos los colombianos, sin embargo, durante su conversación con ellos sucede algo que la deja un poco sorprendida y triste.

La mentora explica que es hora de que Laura Azul regrese al escenario, al igual que el Tenor del Rock, Jair Santrich, Oropesa y César Amaya, sin embargo, al darles el nombre de las canciones y una pequeña muestra de cómo suena.

“No me encuentro con esa canción”, es la primera reacción del Tenor del Rock, quien recién regresó al Campamento Musical tras la salida de María Nelfi del programa de Caracol Televisión.

Eso que les está pasando lo he vivido yo, y por eso es que he logrado que cualquier cosa que cante suene como yo y con un sello de Maía.

Las palabras del Tenor del Rock hacen que la mentora piense que son excusas.

“Es como uno le mete el pecho a la vuelta, es el momento de decir ‘Esto es lo que yo soy’ y aquí estoy”.

Me siento frustrada, es la primera vez que siento que no les gusta algo que se les asigna. No es solo venir a cantar y aplausos como siempre, es demostrar algo más.

