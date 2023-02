Después de la presentación de los cinco pupilos de Santiago Cruz algunos participantes se relajan en el Campamento Musical de La Descarga, y disfrutan comiendo algo, sin embargo, Dareska se percata que no todos han lavado la loza y cubiertos con los que comieron.

La concursante se acerca a sus compañeros y les dice “Chicos, que no se les olvide lavar eso” y le dice a Dante, el imitador de Yo Me Llamo que no deben “alcahuetiarle” a los que comen y no lavan.

“Me parece tan fuera de lugar”, opina Lauvel, y Keyla expresa que jamás lavará un plato que ella no haya usado, a lo que José Miel le da la razón, pues cree que ella no es la mamá de nadie, “solo eres un concursante más”, dice.

En otro lugar del Campamento los hombres hablan con Dante, el imitador de Nino Bravo , quien explica que la peluca – de cabello natural- hace parte de su imagen. Ante esto, sus compañeros se la colocan y bromean con cómo se ven y disfrutan de momentos muy divertidos.

“Es muy honesto que Colombia sepa quién está detrás de Nino, muéstrese usted, así va a unificar lo que pasa allá y acá”, le expresa el Indio Harin.

Además, otros piensan que no puede pasar lo mismo de Sansón, es decir “perder sus poderes sin su cabello”, de hecho, debe pasar lo contrario y sentirse más fuerte con quien es sin imitar al ídolo de la balada.

