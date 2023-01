¿Quién queda eliminado de La Descarga? La noticia genera lágrimas entre los participantes

Aunque los cinco participantes de la Selección Azul que se presentaron en La Descarga demuestran tener todo el potencial artístico para seguir en la producción de Caracol Televisión, las reglas son claras, por lo que uno de ellos debe despedirse de sus compañeros en el Campamento Musical.

Luego de analizar las intervenciones musicales, Gusi da a conocer el nombre de El Elegido, quien no solo queda protegido, sino que también será el encargado de acompañarlo en la noche de premiación para competir por 10 millones de pesos: "el que más despertó emoción en mí para cantar más adelante es Breiner", señala, mientras el concursante celebra la noticia.

Cabe aclarar que en el Campamento Musical muchos llegan a pensar que ese título se lo llevaría Camilo Martínez, más conocido en el reality como 'Los ojos del alma', por lo que la noticia los toma completamente por sorpresa. Este no es el caso de Keyla, quien se apresura a festejar y a señalar que siempre ha tenido fe en su desempeño.

¿Quién queda eliminado de La Descarga?

Justo después de haberse reunido para deliberar, Marbelle, Santiago Cruz y Maía regresan al templo de la música para revelar el nombre del artista que debe decir adiós a la competencia. Se trata de Dyaner Mendoza, quien cantó 'Tania', del Joe Arroyo, en medio de la transmisión del capítulo.

Entre lágrimas, la artista agradece a la producción de Caracol Televisión y a su mentor por darle la posibilidad de volver a demostrar sus habilidades artísticas y de volver a soñar en grande.

"Lo que más me duele son los amigos que dejé allá en el campamento. Estoy feliz por llegar hasta aquí, es un logro, me siento dichosa, sé que me espera un camino larguísimo. Marbelle, espero encontrarte en el camino (...) Gracias Colombia, gracias a Santi, Maía, Marbelle, Gusi, Calero, gracias a todos", expresa en medio de mucha emotividad.

Finalmente, les da a sus colegas la triste noticia, de manera que la Selección Azul se reúne en la habitación para ayudarle a terminar de empacar sus cosas y todos la despiden con mucha música.

