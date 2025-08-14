Quién ganó el Desafío de Sentencia y Bienestar: saber escuchar fue clave para sacar ventaja

Alpha, Gamma y Omega atendieron el llamado de Andrea Serna para el Desafío de Sentencia y Bienestar, en el que el primer puesto se quedaría con todas las comodidades, enviaría el tercer Chaleco de Sentencia del Ciclo y definiría qué beneficios les dejarían a los Súper Humanos quienes quedaran en el segundo lugar.

Mira también: Katiuska y Gero se despacharon contra Zambrano en el Desafío: "muy brusco"



En esta ocasión, los participantes que llegaron al Box Rojo fueron Valentina, Manuela, Tina, Deisy, Gero, Leo y Eleazar de Alpha; Mencho, Grecia, Yudisa, Rosa, Zambrano, Gio y Cris de Gamma; y Sathya, Miryan, Katiuska, María C., Juan, Potro y Camilo de Omega.

Mira también: Zambrano confiesa que salió con otra mujer del Desafío antes de Isa: hubo beso



Quién ganó el Desafío de Sentencia y Bienestar

Alpha se coronó como el mejor grupo de la jornada al lograr anotar de primeras siete puntos en el terreno de juego, uno de ellos producto de un error que cometió Juan (ahora capitán de Omega). El segundo lugar, por otro lado, fue para Omega, que venía atravesando por un momento complejo en La Ciudad de las Cajas desde que decidió incumplir con el castigo correspondiente al quinto ciclo.

La producción determinó no solo que deberán enfrentar la penalidad del Desafío de Sentencia, Premio y Castigo del sexto ciclo, sino que también les solicitó entregar todo el dinero que habían ganado y pasar un ciclo en Playa Baja.



Qué pasó en el Box Rojo del Desafío

Durante el encuentro deportivo se presentaron varios incidentes, entre ellos se destacan el error que cometió Juan al anotar un punto a favor del equipo adversario, la discusión entre Katiuska y María C., el instante en el que Gio confundió a Juan con Zambrano y Cris, así como también los múltiples golpes que recibieron los concursantes mientras hacían todo lo posible por evadir los obstáculos de la pista.

Publicidad

Mira también: María C. anunció que se irá del Desafío tras la ‘cantaleta’ de Katiuska: “Ya tomé una decisión”



En qué consistió el Desafío de Sentencia y Bienestar

Prueba de contacto en la que un integrante de cada equipo guio al resto que estaba a ciegas. Los encargados de anotar debieron cruzar los troncos y encontrar unos balones para llevarlos al inicio del Box Rojo. Los primeros en anotar siete puntos se quedaron con la victoria.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.