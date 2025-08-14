¿Su propio Super Bowl? Karol G encabezará primer show de medio tiempo de NFL en Brasil

Karol G, considerada una de las artistas latinas más influyentes de la historia, sorprendió con el anuncio de que este 5 de septiembre será la artista principal del primer show de medio tiempo de la NFL São Paulo 2025 en Brasil.

Mira también: Karol G llegó a Medellín y apareció de sorpresa en su discoteca: mira el video



El encuentro deportivo se llevará a cabo en el Corinthians Arena y enfrentará a los Kansas City Chiefs contra Los Ángeles Chargers. El evento tiene como lema “Sonidos de América Latina a través del entretenimiento del día del partido”, una apuesta por resaltar el talento y la cultura de la región en un escenario global.

“Estoy muy emocionada de ser parte de la primera transmisión en vivo de la NFL por YouTube. Es verdaderamente un honor y un momento del que estoy muy orgullosa de formar parte”, expresó la colombiana en un comunicado de prensa.

La intérprete de 'Papasito' y 'Mi ex tenía razón' agregó que ha sido fanática de la NFL por varios años: “He visto muchos shows de medio tiempo de la NFL a lo largo de los años, y ahora tener esta oportunidad de llevar mi música a este escenario global significa mucho para mí. No puedo esperar para celebrar con todos en São Paulo y con los fans alrededor del mundo”.

Publicidad

Karol G también destacó que su más reciente álbum 'Tropicoqueta', representa diversas facetas de la cultura latina y adelantó que llevará esa misma energía y orgullo al escenario del Corinthians Arena.

Cuándo será presentación de Karol G en el NFL Live Halftime Show

El partido, correspondiente a la semana 1 de la temporada, se transmitirá de forma gratuita en YouTube el 5 de septiembre. La cobertura iniciará con un programa previo al juego a las 7:00 p. mm, una hora antes del kickoff.

Publicidad

Además de la presentación de la colombiana, el evento contará con la participación de la brasileña Ana Castela, quien interpretará el himno nacional de Brasil, y del compositor y saxofonista de jazz Kamasi Washington, encargado de tocar el himno nacional de Estados Unidos.

Este anuncio llega en un momento en el que muchos seguidores de la paisa han expresado su deseo de verla algún día en el emblemático show de medio tiempo del Super Bowl, y para algunos, este podría ser el primer gran paso hacia ese escenario soñado.

Mira también: Ricky Martin estalló ante "desplante" que le hicieron a Karol G en importante desfile en París

