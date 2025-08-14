Publicidad

¿Su propio Super Bowl? Karol G encabezará primer show de medio tiempo de NFL en Brasil

¿Su propio Super Bowl? Karol G encabezará primer show de medio tiempo de NFL en Brasil

La cantante colombiana hará historia al presentarse en septiembre en el primer show de medio tiempo de la NFL en Corinthians Arena, São Paulo. Te contamos detalles de cuándo será su show y dónde verlo.