Mujer expuso a su esposo infiel en pleno concierto de Jhonny Rivera y él le ayudó a buscarlo

El reconocido cantante de música popular, Jhonny Rivera vivió un momento particular con una fanática que subió al escenario y terminó haciendo una confesión inesperada ante los miles de asistentes.

Mira también: Jhonny Rivera ofrece recompensa por encontrar unos documentos que se robaron: "No es tan fácil"



Según se observa en un video de finales de noviembre, que se ha viralizado en redes sociales y que el mismo Rivera publicó, una mujer, identificada como Patricia, subió al escenario.

Sin embargo, cuando el cantante de 'El Mujeriego' le preguntó si quería bailar con él, ella se negó por una curiosa razón: estaba buscando a su esposo Gildardo, pues presuntamente él había asistido al show con su amante y ella quería comprobarlo.

“No, vine a perseguir a mi marido. Anda con la moza”, afirmó Patricia, quien agregó que le habían enviado un video y que incluso pensaba mostrárselo al artista, aunque él le dijo que no era necesario.





La mujer intentó encontrar al hombre entre la multitud, pero fue imposible. Aun así, aprovechó para lanzar la advertencia ante todo el público de que no lo dejaría entrar a la casa, lo cual también le dio pie para pedirle una canción al cantante.

Publicidad

Más tarde, Jhonny publicó un video sobre este momento con su fanática y escribió a modo de broma: "¿Qué será de la vida de don Gildardo? Si alguien sabe me cuenta....".



¿Jenny López y Jhonny Rivera firmarán un acuerdo prenupcial?

Recientemente, la joven de 22 años apareció en las historias de su cuenta de Instagram, donde supera los 900 mil seguidores, para hacer una dinámica de “Preguntas y respuestas”. Allí fue consultada sobre su boda, que está cada vez más cerca.

Los usuarios aprovecharon para preguntarle si firmará un acuerdo prenupcial, y la influenciadora no dudó en responder que está de acuerdo con ese trámite, el cual ayudaría a proteger el patrimonio del cantante de 51 años, quien ha construido su carrera durante décadas en la industria musical.

Publicidad

Mira también: Quién es la novia de Andy Rivera: ella es Xime Mua, la mujer que le robó el corazón

