Cuánto dinero sacó Roldán del ‘Desafío’ al ser eliminado dos veces

Roldán fue uno de los integrantes de Neos y, sin duda, uno de los participantes que más llamó la atención de los colombianos por su desempeño en las pistas. Incluso cuando fue eliminado, muchos comentaron que pudo haber llegado más lejos por sus capacidades físicas demostradas en los Boxes.

Como ya se sabe, este deportista de Puerto Berrío tuvo que decirle adiós a su sueño por el embarazo de su compañera y dupla, Kathe, debido a las reglas del programa.



Con cuánto dinero salió Roldán del Desafío

El deportista de 31 años dio una entrevista tras salir del Desafío y en La Red confesó:

“Me siento bendecido de la forma en que me eligieron para ir al programa. El Desafío cambia vidas, no es que digan ‘Roldán ganó X pruebas y se va con dinero’… es el crecimiento como persona y atleta. De acá salgo con $5’400.000 y estoy muy feliz con eso”.

Su historia en el reality favorito de los colombianos fue bastante particular, pues antes de su primera eliminación en el Box Negro solo había competido en una pista, además del mismo Box Negro, como representante del nuevo equipo verde. También estuvo un tiempo en el Cubo de los Eliminados y regresó junto a Kathe como reemplazo de Mencho y Cristian, debido a la lesión en el hombro del joven.

Cuando volvió, recibió un chaleco de sentencia aun cuando no había alcanzado a competir nuevamente, y más tarde se confirmó su salida definitiva por las reglas del programa.





Hernán, nombre de pila del desafiante, trabaja actualmente como entrenador fitness. Sin embargo, su camino no siempre fue tan claro. En su entrevista previa con la producción, contó que tuvo que pasar por varios oficios antes de dedicarse al deporte: vendedor de cursos de inglés, asesor en un call center y soldador.

