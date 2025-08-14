Ella es la tercera sentenciada del Desafío del Siglo XXI: Sathya y Katiuska conocieron a su rival

Eleazar, Lucho, Leo, Gero, Manuela, Valentina, Tina y Deisy se reunieron en la casa Alpha luego de su triunfo en el Box Rojo para conversar acerca no solo de su desempeño en el terreno de juego y también para decidir a quiénes le enviarían el tercer Chaleco de Sentencia del sexto ciclo.

Es necesario mencionar que la primera en recibir la temida prenda fue Katiuska, quien accedió a ponerse en riesgo ella misma, mientras que la segunda fue para Sathya, quien fue acusada por la excapitana de los rosados de no esforzarse lo suficiente para dar lo mejor de sí misma en el terreno de juego.

Quién es la nueva sentenciada del Desafío

Leo fue el elegido para dar la noticia en Playa Baja, por lo que visitó a sus contrincantes y les llevó la caja que contenía en su interior la temida prenda. A pesar de que los integrantes de la escuadra rosada sí se sintieron incómodos con la situación teniendo en cuenta que es la tercera vez que son atacados por los morados, mantuvieron la compostura y acordaron reaccionar pacíficamente a los comentarios de Leo.

Luego de saludar abiertamente a su excompañero, Juan aseguró que en esta ocasión María C. deberá defender su cupo en la producción de Caracol Televisión. La abogada recibió esta situación con buena cara, a pesar de que han experimentado momentos complejos derivados de sus malas decisiones.

"Ahora sí a darle duro porque o si no van a ser cuatro niñas del mismo equipo", comentó Juan una vez el representante de Alpha se marchó, por lo que las mujeres recordaron la vez que atacaron a Beta e hicieron todo lo posible por hacer que el equipo completo estuviese en el Box Negro.

Leo, por su parte, regresó a casa con un poco de tristeza por la misión que le habían encomendado; sin embargo, admitió que sus rivales estaban a la espera del chaleco.

