Mejía tiene un plan para sacar a Paulina de la cárcel y le da órdenes a Melgarejo

Mejía le entrega a Javier Melgarejo un teléfono para comunicarse con Paulina y con él. Le ordena devolverse a Panamá para averiguar por qué Analía se desapareció tantos meses y qué le ofreció al Escorpión para que la protegiera.

No te pierdas La Venganza de Analía 2 en las noches de Caracol Televisión o en la señal en vivo. Recuerda que puedes ver los capítulos aquí.

