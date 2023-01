¿Amor compartido? El Puma les confiesa a Lauvel y Dareska que ambas le llaman la atención

Luego de ver cada una de las presentaciones de los cinco participantes de la Selección Rosada y de despedir a El Tenor del Rock del Campamento Musical, Lauvel y Dareska se ponen de acuerdo para hablar con El Puma, pues han recibido comentarios coquetos por parte del participante de La Descarga, lo que les ha generado un poco de confusión a las dos grandes artistas.

"Señor Puma, tenemos que hablar seriamente usted, Dareska y yo", dice Lauvel de manera seria, pero con un toque de humor. Minutos después, en la sala de la casa, los tres conversan de los sentimientos que tiene el participante por sus compañeras; sin embargo, hace la aclaración de que él actualmente se encuentra casado, incluso presume su argolla de matrimonio ante las cámara de Caracol Televisión.

Mira también: ¡Qué potencia vocal! Laura Azul interpreta uno de los grandes éxitos de Maía y la hace llorar

Publicidad

"Siempre coincide que te gusta Dareska y ayer pues también pasó conmigo, entonces dinos qué es lo que pasa ahí", dice Lauvel, agregando que desea conocer más detalles de aquellos que le resulta atractivo de su compañera. El Puma del Vallenato, con un tono de risa, asegura que le gusta "todo" de ambas, por lo que se siente un poco confundido.

No te pierdas: María Nelfi llora al olvidar la letra y se disculpa con sus compañeros: "los he defraudado"

"Pues me gustan las mujeres y soy atento, cariñoso, galán y caballero con las mujeres porque tampoco me he querido propasar con ustedes, no he pasado esa raya, ¿cierto? Y así, me gustan las gordas, las flaquitas, las altas, las bajitas, todas", argumenta. Dareska, por su parte, se apresura a señalar que a veces por eso las mujeres se llegan a sentir inseguras en las relaciones de pareja; sin embargo, el cantante le responde que no hay de qué preocuparse porque él en realidad no ha lastimado a su esposa.

Te puede interesar: ¿Cómo reacciona Junior? Maía protege a María Nelfi y divide opiniones en el Campamento Musical