¡Santiago Cruz tuvo a Andrés Cepeda como invitado de lujo en La Descarga!

En el capítulo número 52 de La Descarga el mentor Santiago Cruz sorprendió a todos los presentes de inicio a fin, pero fue justo antes de dar su veredicto sobre a cuál participante protegería, que trajo al escenario al exitoso cantante Andrés Cepeda para interpretar la canción que estrenaron juntos, se trata de ‘El Gran Teatro’.

En la noche de gala, el mentor de la Selección Amarilla vistió con un traje muy elegante y logró sorprender a todos los presentes al ubicarse en el disco junto con el compositor de grandes temas como ‘Día tras Día’, ‘Besos Usados, ‘Tengo ganas’, entre muchos otros.

En compañía de dos músicos que demostraron su talento con el bandoneón y el contrabajo, entregaron una presentación impecable y muy emotiva sobre una historia de amor que llegó a su fin y que sus restos deben permanecer en la oscuridad.

“No te preocupes, corazón, tu secreto sigue a salvo nadie sabe que me lloras a escondidas, que me piensas noche y día, que aún palpito en cada poro de tu piel. No te preocupes, corazón, y que siga el gran teatro. Nadie tiene que enterarse, corazón, que tú no me has olvidado”, son solo algunos versos del sencillo.

Los participantes del reality no tenían idea de que Cruz llegaría con tan talentoso invitado, quien ha sido mentor del programa La Voz, por lo que incluso gritaron al verlos en la gran pantalla del Campamento Musical.

Al finalizar la presentación, los mentores y el público los aplaudieron de pie y empezaron a gritar: “¡Que lo traigan!". Por su parte, Cepeda expresó su gratitud por la invitación: “Qué dicha estar con ustedes, que rico verlos. Felicitaciones por este formato magnifico que nos tiene pegados en el televisor, es un placer ser su televidente por esta vez”.

Aquí puedes revivir el momento:

El intérprete ibaguereño invitó a todos los televidentes a escuchar el tema y también disfrutar de su último álbum titulado ‘Nueve’ y celebró que su familia lo acompañaba en el público.