Stéfany Zabaleta relata una dolorosa historia de cuando trataron de abusar de ella

Finalmente se da un cierre respetuoso ante la polémica generada por las palabras del Indio Harin con respecto a la forma en la que las mujeres, principalmente del Campamento Musical, deberían vestirse para evitar "provocar o sacar la bestia" que tienen los hombres, algo que había afectado principalmente a Stéfany Zabaleta.

Estos dos participantes tienen una seria conversación en el estudio de su habitación y conversan acerca de todo lo que pasó desde el momento en el que él hizo sus apreciaciones y lo derivado de este hecho.

Stéfany Zabaleta le resalta que algo de lo que más le molestó fue que él le hiciera sentir que opinaba que la víctima era la culpable de lo que le pudiera suceder y no el victimario, por lo que le asegura que nadie más puede hablar de algo que no ha vivido.

"Te vi como mi niña y no quiero que hagan comentarios, no quisiera que en medio de tragos te pasara algo, ni que nadie se vaya a sobrepasar, es simplemente por cuestiones de tragos porque la consciencia se va y este es un amor genuino y verdadero, créeme, yo soy así aquí y en cualquier lugar del mundo y te lo he demostrado", le exalta el Indio Harin en medio de lágrimas.

Luego de esto, Stéfany Zabaleta decide hablar con el resto de sus compañeros de equipo para contarles una dolorosa historia que tuvo que atravesar por culpa de un hombre que no sabe respetar a las mujeres.

"El año pasado a mí me iban a abusar y yo tenía un pantalón y una camisa larga. Yo forcejeé, yo peleé, porque yo no me iba a dejar. Mis papás no estaban ahí, yo corrí y lo primero que vi fue un baño, me encerré allá y yo lloraba desesperada", narra la participante.

"Yo tenía el celular en la mano y lo puse a grabar", añade Stéfany Zabaleta, quien confiesa que gracias a dicho video la gente le creyó, aunque escuchó comentarios de personas que decían que ella solo buscaba dañar la imagen de su agresor.

Con esto, la cantante quiere hacer reflexionar a sus compañeros sobre las implicaciones que pueden tener sus comentarios y que no son conscientes de todo lo que pueden vivir las mujeres por causa del acoso y las opiniones machistas.