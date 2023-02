Santiago Cruz se conecta con sus raíces y lleva un regalo especial al Campamento Musical

Catalogado como una experiencia casi que religiosa, Santiago Cruz llega al Campamento Musical para encontrarse no solo con su selección, sino también con el resto de los miembros de los otros equipos a quienes les pide que vayan un momento a sus habitaciones para que él prepare algo especial para todos los participantes.

"Necesito que se vayan a sus respectivos alojamientos y se preparen emocional y espiritualmente para lo que vamos a hacer", dice el mentor quien posteriormente ingresa una autóctona lechona tolimense. Durante este tiempo de espera, todos empiezan a hacer teorías sobre lo que podría suceder y el tipo de sorpresa que estarían recibiendo.

Al ver la lechona en medio de la barra, los participantes se entusiasman mucho y corren hacia ella, pues no se quieren quedar sin su porción. En este punto, Byordi pregunta si es un plato típico de esta zona del país, ya que en la costa colombiana no es habitual comerlo.

"Este es el plato típico de mi tierra, yo soy ibaguereño, me crié con esto y me encanta comer lechona", comenta Santiago Cruz, quien confirma que comer esto es algo espiritual para él, pues lo conecta con sus raíces, algo que le parece muy gratificante a los participantes, pues lo ven como una forma en la que él busca abrirse y acercarse a ellos.

Luego de esto, el mentor les lleva un plato de lechona a cada uno de los mentores que están esperando las presentaciones de su equipo en el Disco y no pueden ocultar el antojo que tenían de probarla.

Todos reciben su porción bastante felices y se disponen a comerla de inmediato, dando sus impresiones frente a las cámaras del programa. "Se les trae lechona a ustedes y a todos en el Campamento Musical", comenta Santiago Cruz, quien disfruta hacerlos felices a todos con comida.

Definitivamente, el Tolima empieza pisando fuerte estas presentaciones de la Selección Amarilla, pues este mentor no quiere dejar de mencionar la tierra de donde es oriundo, y deja a todos bastante motivados para los últimos shows de este ciclo.

