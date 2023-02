Christian Better cambia el acordeón por un violín para interpretar vallenato

Christian Better ha logrado consolidar una gran amistad con Stéfany Zabaleta , con quien jhabla antes de ir al Disco acerca de los participantes a los cuales él considera como su competencia directa dentro del concurso musical, aunque finalmente terminan haciendo una especie de pelea de almohadas.

Este participante inicia su presentación en el escenario con una magnífica y sorprendente interpretación de violín, con la cual no solamente plasma una gran concentración, sino su habilidad con los instrumentos, algo que siempre le ha gustado a los mentores.

Su sentido canto logra conmover a los mentores, quienes se conectan inmediatamente con la letra de la canción y lo que está expresando en su puesta en escena porque logra conectar el género vallenato con sus movimientos.

Debido a su cercanía con estos sonidos, Gusi es el primero en dar sus opiniones al respecto: "me encanta ver de ti que siempre estás trayendo algo nuevo y qué sorpresa porque siempre estás haciendo un intro muy bonito, además (en esta ocasión) que trae una versión muy distinta de esta canción".

A pesar de esto, el mentor de la Selección Azul le hace una observación con respecto al momento en el que hizo la segunda voz, dado que siente que dejó de verlos por estar concentrado en otro punto y en su interpretación, aunque volvió rápidamente a conectarse.

A sí mismo, le dice que es importante que se arriesgue a cantar otro tipo de canciones vallenatas, para salir un poco de su zona de confort, y explorar otros ritmos dentro de este mismo género y no solo aquellos románticos, algo con lo que Marbelle está de acuerdo.

"En tus presentaciones sí has marcado una diferencia, qué bonito que experimentes el violín con un vallenato sinfónico, que ya redondeando tu voz te permite este tipo de cosas. Aprovéchalo por ese lado, maravilloso, me encanta tu voz", añade la mentora del equipo morado, quien se siente muy feliz de ver este tipo de versiones en el escenario. Su mentor exalta lo disciplinado que es Christian Better y el proceso que ha tenido dentro del programa, pues es un participante que tiene un gran respeto por este oficio.

