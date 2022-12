Esta fue la influencia de Andrés Cepeda en la carrera de Marbelle: él le puso su nombre artístico

La fase de La Prueba nos ha permitido conocer aún más de los mentores y los participantes, quienes nos muestran otra faceta de sus historias de vida, pues tienen la libertad de expresarse entre artistas.

Es por ello que el Equipo Marbelle no fue la excepción, pues los miembros de esta Selección tuvieron su oportunidad no solo de cantar a dúo con ella, sino de comentarle un poco de su trayectoria.

En medio de su charla con Yo Me Llamo Andrés Cepeda, quien fue el primero de su equipo en presentarse, la mentora le hizo una confesión bastante especial para ella, pues le dijo la relación que tiene con el artista que él imita.

Con la intención de darle una mayor motivación y hacerle entender la importancia que tiene ser una buena representación de Andrés Cepeda , la cantante le aseguró que fue él quien descubrió su talento y le dio una gran ayuda para que su sueño se volviera realidad.

"Andrés fue quien me descubrió a mí y cuando lo hizo, la forma en que él me presentó a su manager o la forma en que él se refirió fue que conoció a una niña que se viste como la Mujer Maravilla, pero canta rancheras. Cuando llegué ese día al estudio a grabar mis primeros demos con ellos, él no se acordaba de mi nombre, entonces Luis Miguel le decía '¿cómo se llama ella?' y él le dijo 'ella se llama Marbelle'", fue lo primero que le reveló la mentora.

Frente a esto aclaró que fue este cantante quien le dio su nombre artístico y el encargado de producir algunos de sus primeros temas musicales en su álbum debut, "tiene una historia muy especial en mi vida".

