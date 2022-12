Carlos Calero nombró a los mentores que lo llevaron más allá de las estrellas

La Descarga tiene cuatro mentores más que exitosos en el tema de la música, sin embargo, ellos no son las únicas estrellas en la producción. Y es que los dos presentadores también tienen largas trayectorias y no hay una persona en Colombia que no los reconozca.

Por esta razón, en medio de una entrevista con Caracoltv.com, tanto Jessica Cediel, como Carlos Calero han sido cuestionados por su receta para estar “más allá de las estrellas”. Antes que nada, la modelo hizo énfasis en la naturalidad de sus redes, mientras que el presentador se refirió a un tema distinto.

“Creo que agradecer siempre, ser muy constante” inició comentando y continuó afirmando que es importante que las personas reciban un mensaje que les guste, en especial porque constantemente intenta que sea muy positivo.

Como en La Descarga, su manera de trabajar no se forjó sola y tuvo varios ejemplos que se convirtieron en referentes y también en mentores desde que era muy pequeño. “En el colegio, la universidad y la vida” tuvo varios mentores ¿quiénes eran?

El presentador no dudó en dar dos nombres que, seguro, el lector de esta nota también reconocerá. Se trata de Fernando González Pacheco y Jota Mario Valencia. El primero fue una persona muy importante en su historia, y con el segundo pasó los últimos años de su vida compartiendo y aprendiendo “fue un maestro”, aseguró.

Aunque el tema principal era su rol como presentador, Calero no desaprovechó la oportunidad para hablar de sus compañeros, los mentores del programa, Gusi, Santiago Cruz, Maía y Marbelle. Confesó que tiene una gran admiración por ellos y “se les quita el sombrero”.

“Los cuatro saben demasiado de lo que hacen y a lo que se dedican, la música”, comentó. Tras los halagos también resaltó la calidad de los consejos que le dan a sus pupilos, la manera en la que se desenvuelven en el escenario y cómo han aprendido de los participantes.

Y es que finalizó diciendo que en La Descarga hay espacio para que los mentores aprendan de los concursantes y para que ellos escuchen a los profesionales. Será un trabajo de retroalimentación en todos los sentidos y los televidentes cada noche son parte de esto.