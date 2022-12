¡Cierre con broche de oro! El Indio Harim conmueve a los mentores por su sentida interpretación

El Indio Harim está listo para volver a deslumbrar en su presentación en el Tocadiscos, pues en su audición de la fase Todos o Nada logró pasar a la siguiente etapa en tan solo 30 segundos. ¡Enamoró a todos los presentes!

En conversación previa con Carlos Calero, este talentoso cantante expresa que le gustaría estar en el equipo de Maía por varias razones, entre esas: “se ve que es una bacana, es una gran artista, me puede aportar mucho y me conecté con la canción de una forma especial... ella igual porque ambos somos papás, la pureza del amor nos dio una afinidad especial”.

También confiesa que no se sentiría completamente cómodo en el equipo de Gusi, pues sus estilos son muy distintos. Mientras tanto, los mentores mencionan ante las cámaras de la Descarga que él es una de las fichas más importantes en la competencia: “Es auténtico, imponente, es la cereza del pastel, el cóndor del amor, la alegría, la esperanza y la paz”.

Después de conmoverse hasta las lágrimas al cantar ‘Amar y querer’, el Indio Harim envía un importante mensaje que logra llegar al corazón de Gusi, Maía, Santiago Cruz, Gusi y el público presente:

"Muchas gracias por darme la oportunidad decantarle a la fuente que justifica la existencia y la vida. Tantos hogares que se acaban, familias destruidas y personas sin amor...el amor es todo, es la única verdad inefable. ¡Empecemos a amar ya!”

Ante su emotivo discurso, el nuevo mentor, Santiago Cruz le dice: “Hay dos vertientes de donde viene todo en el mundo: el miedo y el amor. La gente cree que el contrario del amor es el odio, y no, es el miedo; tú estás amplificando las vertientes más puras del universo y nos tienes cautivados, no tienes en esta frecuencia y no quiero que nos sueltes nunca más”.

Finalmente se dan un fuerte abrazo en el Tocadiscos y Cruz lo despide diciendo: “No se me ocurre mejor manera de cerrar mi Selección que con Harim”.

No te pierdas La Descarga en las noches de Caracol Televisión.