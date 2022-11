Los mentores de los mentores ¿A quiénes elegirían Gusi, Marbelle, Santiago y Maía?

Cada noche, Marbelle, Maía, Gusi y Santiago Cruz elevan las emociones en La Descarga, su trabajo como mentores requiere que no solo le den el primer sí a los participantes, con el paso de los capítulos también requerirá que los guíen por sus caminos.

Lo cierto es que este no es un rol menor, y por eso, en medio de una entrevista exclusiva con CaracolTV.com, los cuatro artistas revelaron quiénes serían sus mentores si pudiesen elegir a cualquiera.

Algo que tuvieron en común es que todos dudaron bastante al tener que mencionar solo a una persona. Sin embargo, dieron varias opciones de artistas, deportistas y músicos que no solo son un referente para sus carreras, también admiran.

Maía fue quien más se inspiró con las opciones, sin dudarlo afirmó que elegiría a Michael Jackson si él pudiera bajar del cielo. Sin embargo, aclaró que, si no es así, también tiene tres figuras que la inspiran Stevie Wonder, Bobby Mcferrin, y Totó la Momposina.

Marbelle coincidió con la cantante barranquillera y también aseguró que quisiera al rey del pop como su mentor, ¿la razón? cree que Jackson era muy completo “para mi Michael es indudablemente de las pocas estrellas que yo siento que realmente he visto en un escenario, es todo, un estilo musical, una voz, un sonido, nos dejó tatuado su legado” relató.

Otro de los mentores del templo de la música, Santiago Cruz no dudó en manifestar su enorme admiración por Rubén Blades, “yo me sentaría a escuchar sus historias y aprender de su experiencia, me parece un artista fuera de serie”, comentó en medio de la entrevista.

Finalmente, Gusi dejó claro que tiene referentes en varios campos, antes que nada, mencionó a Michael Jordan, que se ha convertido en un gran ejemplo, no solo para él, pues es un deportista como ningún otro, que incluso cambió de deporte, se reinventó, dejó un legado y se convirtió en una leyenda.

Por otro lado, en la música, artistas como Juan Luis Guerra o Alejandro Sanz lo inspiran pues han tenido carreras largas y consolidadas, a partir de esto pueden tener experiencias enriquecedoras, “podría aprender a soportar los momentos donde no se brilla, que yo creo que ahí es donde uno más aprende”, finalizó.

Esta es una muestra de que, así como los participantes de La Descarga los elegirán a ellos como sus mentores, lo cierto es que ellos también ven más allá y tienen artistas que los inspiran y los llenan de orgullo y respeto.