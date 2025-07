Sentenciados en tercer ciclo del Desafío: estos participantes acompañarán a Cris y Rosa en la Muerte

Beta consiguió su segunda victoria en la historia del Desafío del Siglo XXI gracias a la participación de Tina, Claudia, Abrahan y Gero en el Box Blanco. Los Súper Humanos no solo se quedaron con todos los servicios, sino también con la posibilidad de poner dos Chalecos de Sentencia entre sus oponentes.

Quiénes quedaron sentenciados en el Desafío 2025

Luego de debatir cuál sería el siguiente movimiento, Tina fue elegida para ir a entregar las temidas prendas en Omega, a pesar de que habían sellado un pacto de reconciliación con los rosados. De hecho, los integrantes de Gamma estaban casi seguros de que ellos serían los afectados en este ciclo, pues ya tienen a Cris y Rosa sentenciados.

“Vengo a traer esto que no es novedad para ustedes, esto no es personal, es simplemente parte del juego y el día que cambien la estrategia, nosotros también la vamos a cambiar. Ahí me disculparán, estar en esta posición es muy duro, todos somos competidores extraordinarios”, dijo en la casa rosa.

En este sentido, los participantes se dispusieron a hacer una elección por “suerte”, de manera que Myrian y Julio quedaron seleccionados para defender su cupo en la producción de Caracol Televisión. A pesar de que los directamente implicados tomaron la noticia con una actitud positiva, Katiuska no pudo contener las lágrimas, revelando de esta forma que se siente conmovida porque cualquier cosa puede pasar en el Box Negro.

“Me dio muy duro ver a Myrian con el Chaleco. Honestamente, a mí sí me da miedo ir a Muerte porque muchas veces sale el más fuerte a Muerte y lo saca alguien por una chiripa, como quien dice”, explicó.



Quiénes fueron los últimos eliminados del Desafío

Los participantes que se despidieron oficialmente del Desafío 2025 fueron Pineda y Cami, durante el primer ciclo. Sathya había salido, pero se reincorporó a la competencia tras una lesión de la excapitana de Alpha. Por su parte, Dani y Magic se encuentran en El Cubo de ditu esperando a que se cumpla el tercer ciclo para salir de La Ciudad de las Cajas.

