Carin León hizo rugir a Bogotá en el Campín: cantó con Silvestre Dangond y Kany García

Carin León hizo rugir a Bogotá en el Campín: cantó con Silvestre Dangond y Kany García

Carin León se presentó en el estadio Nemesio Camacho El Campín el 8 de noviembre con un show de más de dos horas, demostrando por qué es uno de los grandes representantes de la música regional mexicana.

