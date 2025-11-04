Ganador de Yo Me Llamo 2023, Carín León, conoció al artista original en 'Día a Día'

El cantante mexicano fue el invitado especial este 4 de noviembre al programa matutino 'Día a Día', en donde fue recibido por Catalina Gómez, Carlos Calero y Carolina Soto. Durante el encuentro, tuvo la oportunidad de hablar acerca de su tour y también de cómo gracias a su familia recarga energías para mantenerse vigente en la industria musical.

Ganador de Yo Me Llamo 2023 conoció a Carin León, el original

Uno de los momentos más emocionantes de la transmisión tuvo lugar al final del episodio, cuando los presentadores dieron paso al imitador que ganó 500 millones de pesos en 2023 al coronarse como el capeón de esta edición y convencer no solo a Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno, sino a toda Colombia de su gran parecido con el intérprete de regional mexicano.



Encuentro entre Yo Me Llamo Carín León y el original. Foto: Caracol Televisión.

Juan Carlos Parra interpretó el exitoso tema musical 'El amor de mi herida'; sin embargo, interrumpió su versión de la canción cuando se acercó a su ídolo para saludarlo. Emocionado, le estrechó la mano, lo abrazó y le pidió unir sus voces en frente de todos los fanáticos que se conectaron a esa hora de la mañana a la transmisión.



Al finalizar la muestra de talento, el original fue interrogado por Boyacoman acerca del imitador, pues le preguntó si ya había escuchado de él, a lo que el mexicano respondió afirmativamente y se mostró muy orgulloso de su colega.

Durante su paso por el set de grabación, el artista también recibió emocionantes mensajes por parte de Pipe Bueno y Jessi Uribe, que expresaron sentirse emocionados por los trabajos que han realizado juntos.

León agradeció al publico colombiano por el apoyo que le han brindado a su carrera artística desde el lanzamiento de su álbum 'Encerrados, pero enfiestados' en 2021, justo cuando el mundo enfrentaba una contingencia por la pandemia por COVID-19: "Muchos amigos me decían 'no, allá suenas en todos los restaurantes, en cantinas y en lugares se escucha mucho tu música' y tardamos en venir por acá porque pasé pandemia y luego tardamos como un año", explicó.

