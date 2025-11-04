En vivo
Día a día  / Ganador de Yo Me Llamo 2023, Carín León, conoció al artista original en 'Día a Día'

Ganador de Yo Me Llamo 2023, Carín León, conoció al artista original en 'Día a Día'

A propósito de su gira 'Boca chueca tour 2025' que se llevará a cabo este 8 de noviembre en Bogotá, el mexicano conoció a su imitador el programa de televisión colombiano.

Yo Me Llamo Carin León, ganador del programa en 2023, conoció al verdadero cantante.
Foto: Instagram @carinleonoficial y Caracol Televisión.
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: 4 de nov, 2025

