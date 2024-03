Carin León está envuelto en una fuerte polémica: aceptó que quería consumir droga en un concierto

Carin León está en el ojo del huracán tras unas declaraciones que dio durante su concierto en Hermosillo, México, con las cuales fue tildado en redes sociales de normalizar el consumo de drogas y de naturalizar temas tan sensibles en medio de una fuerte guerra que se vive en el país azteca para controlar el impacto del narcotráfico que cada vez cobra más víctimas.

Asimismo, también hubo quienes lo apoyaron y aseguraron que cada quien hace con su vida lo que quiere y que por consumir este tipo de sustancias no es responsable de los conflictos violentos de los carteles y demás.

¿Qué polémica generó Carin León con el uso de drogas?

Todo esto inició porque a través de las redes sociales se hicieron virales algunos fragmentos del concierto de Carin León en Hermosillo, especialmente aquellos en los que daba declaraciones al público, dado que dejó en claro que consume cocaína.

Al terminar una de sus canciones y con una botella de una bebida alcohólica en la mano, el cantante mexicano mencionó: "pero la neta, con esta rola, se me antoja irme al baño a consumir. Pa' qué les voy a decir que no si sí".

A pesar de tener presente que este tipo de palabras lo iban a perjudicar, especialmente porque es habitual que se critique todo lo que dicen los artistas, Carin León siguió con los mensajes de este tipo hacia su público: "y al que no le guste es su problema, no es el mío. Arriba la música mexicana, la loquera y la borrachera, 'compa'".

Para finalizar, el intérprete de 'Primera cita', quien estaba bajo los efectos del alcohol, recalcó: "es que soy artista, somos músicos. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio, gente. ¡Salucita!", mencionó en medio de risas y con el apoyo de quienes estaban en el escenario.

¿Se tomarán medidas en contra de Carin León?

Tras toda la polémica que han desatados las declaraciones de Carin León sobre las drogas, Francisco Sergio Méndez, Delegado de la Fiscalía General de la República en Sonora, estado donde se encuentra ubicado Hermosillo, explicó lo que ocurrirá después de lo sucedido en el concierto: "si hubo irregularidades que pudieran encuadrar alguna figura delictiva por supuesto que se va a actuar".

A su vez, dio a entender que se investigará este hecho y lo que podría ocurrir en caso de encontrar algo significativo contra el cantante mexicano: "hay sanciones administrativas, pero también puede llegarse a infracciones penales como ejercicio indebido de función y atribución de los servidores públicos, pero ya vamos viendo eso".