Yo Me Llamo Carin León da a conocer qué hará con los 500 millones de pesos: "esto es para ustedes"

La novena temporada de Yo Me Llamo ya tiene un ganador: el imitador de Carin León fue elegido por los colombianos como el doble perfecto y se hace acreedor de 500 millones de pesos gracias a todo su esfuerzo en el Templo de la Imitación y la Escuela del programa musical, en donde demostró sus ganas de perfeccionar su personaje.

Aunque el recorrido hasta la victoria no fue sencillo, puesto que tuvo altibajos a lo largo de sus presentaciones, definitivamente la recompensa es enorme y lo pone en el cuadro de honor de uno de los realities más queridos por los colombianos. Es por ello que, en exclusiva, nos habla de todo lo que pasará luego de este reconocimiento.

Te puede interesar: Yo Me Llamo Carin León interpreta una canción de Pastor López en la Final e inicia la fiesta

Lo primero que quiere expresar Yo Me Llamo Carin León es su cariño con los colombianos que lo apoyaron: "estoy muy contento, la verdad, por mi evolución, por todo lo que he hecho y lo que he logrado cumpliendo mi sueño, que gracias a Dios se hizo realidad. Estoy muy agradecido con toda Colombia por el apoyo, esto es para ustedes".

Al hablar de los 532 millones de pesos que se lleva a casa, este doble nos cuenta que quiere: "cumplir con muchas cosas que la verdad estaba pensando, como un apartamento quizá o una casa, un auto, aunque también invertir en algo de mi carrera musical".

Conoce más: ¿Cuánto dinero se ha ganado Yo Me Llamo Carin León esta temporada?

Publicidad

Con respecto a los jurados, le preguntamos a Yo Me Llamo Carin León por aquel que era el más exigente: "en su momento todos lo fueron, los tres tenían algo importante que decirme para yo aplicar en este proceso de crecimiento y aprendí mucho de ellos en realidad, pero en especial del 'Maestro' Escola que siempre estuvo ahí diciéndome cuáles eran mis debilidades".

Recordando algunos de sus mejores momentos, el ganador de esta novena temporada en el Templo de la Imitación recalca: "fue muy emotiva la primera vez que gané, pero la que más me gustó fue, en realidad, cuando interpreté 'La primera cita', que era un tema que venía pidiendo hace mucho y que estaba esperando que me lo pusieran; ese día lo canté con el corazón".

Lee también: Yo Me Llamo Carin León: sus mejores shows en el Templo de la Imitación

Con un sí rotundo, este imitador nos confiesa que va a seguir adelante con esta interpretación: "estos son los inicios, es el nacer de este personaje. Vamos a seguirle haciendo tributo, aquí en Colombia o donde nos llamen, a este gran artista como lo es el maestro Carin León".

Publicidad

Juan Carlos Parra Higuera, como realmente se llama, nos menciona que es oriundo de Bucaramanga, no obstante, reside en Piedecuesta, Santander, y tiene 27 años. Con respecto a lo que realizaba antes de su paso por el Templo de la Imitación, este doble cuenta que: "he trabajado en varias cosas, como muchos de ustedes saben soy jardinero por herencia, por mis abuelos y mi padre, pero también tengo el don de la música, el cual ha sido mi énfasis, siempre he estado con orquestas, grupos, pista, serenatas, en fin".

En cuanto a cómo fue el proceso para definir que se iba a dedicar a imitar al artista mexicano, este ganador relata: "cuando empecé a escucharlo, no lo seguía en realidad, pero me di la oportunidad de entrarme más en el personaje, porque Carin León no solamente es regional mexicano, pues es un artista increíble y luego de oírlo en diversas facetas me enamoré de esto, de lo que hace él y su calidad musical y vocal".

Te puede interesar: Yo Me Llamo Carin León interpreta una canción de Pastor López en la Final e inicia la fiesta

"Un día, como siempre lo he dicho, con mi padre estábamos trabajando y reproduciendo su música cuando empecé a cantar e intentar imitarlo, entonces ahí tomamos la decisión de traer este proyecto aquí a Yo Me Llamo, quizá con muy pocas expectativas y muy crudos porque si me sabía tres canciones antes de llegar acá eran muchas. Yo creo que ha sido un reto superado y un sueño cumplido", añade la estrella de la novena temporada de Yo Me Llamo.

Lleno de emotividad y agradecimiento, las últimas palabras del doble de Carin León tras su victoria van hacia los televidentes: "los amo mucho, en realidad, me siento muy orgulloso de ser colombiano y de estar cumpliendo este sueño gracias a Dios y a todos ustedes, a esas familias que en sus casas me tenían en el corazón y me dieron ese voto de confianza".