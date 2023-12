Yo Me Llamo Carin León logró su objetivo de convertirse en el ganador de la novena temporada del programa. En la gran final se presentó en el Templo de la Imitación contra los dobles de Luis Miguel , Miguel Bosé y Shakira .

El camino de este participante estuvo marcado por la disciplina que le puso a cada una de sus presentaciones y el cumplimiento de las recomendaciones dadas por los jurados.

Aquí podrás encontrar las mejores presentaciones de Yo Me Llamo Carin León a lo largo de su paso por la competencia y ser testigo del avance que tuvo desde que ingresó a la Escuela.

Cabe destacar que también podrás ver los shows más destacados de los otros tres finalistas, para así recordar el gran talento que hubo en el escenario de Yo Me Llamo.

'Tú'

Yo Me Llamo Carin León supo interpretar a la perfección una de las canciones más importantes de este artista, dando el sentimentalismo necesario y llegando al punto exacto del color de voz.

'Quisiera saber'

El paso a la final de este imitador causó que Amparo Grisales se erizara y que César Escola llorara, demostrando por qué merecía llegar a la gran Final y luego de afianzarseç con su personaje, llegando al punto de ser el doble perfecto.

'Alguien mejor'

En esta presentación, Yo Me Llamo Carin León comprobó que a pesar de las caídas lo más valioso es siempre levantarse y que fallar es de humanos, sin embargo, lo importante es saber salir adelante, algo destacado por los jurados, quienes en dicha presentación lo aplaudieron por saber afrontar esto y hacer una maravillosa interpretación.

¿Quiénes han sido los ganadores anteriores de Yo me llamo?

Desde el lanzamiento de Yo Me Llamo en 2011, Colombia ha demostrado que los dobles perfectos sí existen. Ellos han sido los ganadores de todas sus temporadas: Yo Me Llamo Rafael Orozco (Jorge Martínez) en 2011; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2012; Yo Me Llamo Vicente Fernández (Deibys Pino) y Yo Me Llamo Sandro de América (Daniel Mora) en 2014; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2015; Yo Me Llamo Nicky Jam (David Alsina) en 2017; Yo Me Llamo Julio Jaramillo (Robinson Silva) en 2018; Yo Me Llamo Roberto Carlos (Albert Sánchez) en 2019; Yo Me Llamo Camilo Sesto (Alejandro León) en 2022.



