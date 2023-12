¿Cuánto dinero se ha ganado Yo Me Llamo Carin León esta temporada?

Yo Me Llamo Carín León ha trabajado durante toda la temporada del programa en su voz, apariencia y presencia escénica para convertirse en la copia perfecta del cantante mexicano. El imitador fue el segundo de los finalistas en ser premiado por Sinfoni , quien en tres ocasiones lo catalogó como el 'Mejor de la Noche'. Además, fue ganador de uno de los Mano a Mano, cuando se enfrentó ante el doble de Jessi Uribe , a quien le prometió que le daría la mitad de dichos 10 millones de pesos. En total, antes del último capítulo, tiene un total de 32 millones de pesos.

¿Dónde nació Yo Me Llamo Carín León?

Yo Me Llamo Carin León, cuyo nombre real es Juan Carlos Parra, es oriundo de Bucaramanga, Santander, y viene de una familia que siembra jardines, labor a la que también se dedicó. Además, tiene una pareja y una hija, a la cual no ha podido conocer, puesto que nació mientras que estaba en el Templo de la Imitación.

Los cambios físicos a los que se sometió este participante para sorprender a Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno fueron: bajar de peso, perfilarse la barba y raparse la cabeza. A medida que iba implementando estas mejoras a su personaje, el bumangués confesó que nunca se había atrevido a hacer algo de este estilo, sin embargo, para él el objetivo estaba claro.

Yo Me Llamo Carín León se enfrenta a Yo Me Llamo Shakira, Yo Me Llamo Miguel Bosé y Yo Me Llamo Luis Miguel en la gran final de esta temporada. Conoce más sobre los finalistas aquí.

Publicidad

¿Dónde ver la gran final de Yo Me Llamo Colombia 2023?

El capítulo final de Yo Me Llamo será transmitido por Caracol Televisión a las 8:00 p.m., después de Noticias Caracol. También estará disponible en ese mismo horario a través de la Señal en Vivo de Caracol Televisión .



¿Cómo votar para escoger al nuevo ganador de Yo Me Llamo 2023?

A partir del 7 de diciembre de 2023, cuando finalice el capítulo en pantalla, los fanáticos podrán votar por su artista favorito ingresando al siguiente link: www.caracoltv.com/votayomellamo y tendrán tiempo hasta el 11 del mismo mes, faltando 15 minutos para que se acabe el programa. Cabe aclarar que durante este episodio se anunciará quien es el ganador, que es la persona que tenga mayor número de votos a su favor.

Te puede interesar: Así es la historia de Yo Me Llamo Carin León con su mamá

Los televidentes que quieran participar en la dinámica deben ingresar con el usuario y la clave con los que ya se encuentran inscritos en la plataforma. En caso de que se les haya olvidado los datos, puedes seleccionar la opción "recordar contraseña".

Publicidad