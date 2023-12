Un imitador gana la final de Yo Me Llamo 2023 y recibe un cheque por 500 millones de pesos

El capítulo de la gran Final de Yo Me Llamo 2023 inicia con la una presentación de Pipe Bueno , quien deslumbra con tres grandes éxitos musicales que ponen a bailar a cada uno de los presentes. Una de las sorpresas de la velada se debe a que el intérprete de ‘Te parece poco’, ‘Una noche’ y ‘La cantina’ lleva al escenario del programa a su hermano Miguel Bueno y asegura que entiende completamente que al ser el hermano mayor se ha convertido en una referencia para el joven que inicia su carrera artística.

Posteriormente, dan paso a Amparo Grisales y César Escola al Templo de la Imitación, quienes demuestran estar emocionados por conocer el nombre de la persona que se coronará como el mejor de la temporada y se llevará a casa la suma de 500 millones de pesos.

La noche avanza y Sinfoni les desea mucha suerte a los participantes mientras que Carlos Calero invita a los televidentes a votar. Por su parte Melina Ramírez , les da paso a los finalistas para deslumbrar en la tarima con un show navideño y con su presentación oficial de la gran Final.

Los temas musicales que interpretan los dobles de Shakira, Miguel Bosé, Carin León y Luis Miguel son ‘Santa Claus llegó a la ciudad’, ‘Te olvidé’, ‘El tamborilero’, ‘El hijo ausente’, ‘Hasta que me olvides’, ‘Primera cita’, ‘Hips don´t lie’ y ‘Amante bandido’.

La noche avanza y se da a conocer en la transmisión que las votaciones oficialmente están cerradas. Los finalistas se reúnen en el escenario para conocer el veredicto, que en esta oportunidad indica que el ganador de la novena temporada de la producción de Caracol Televisión es Yo Me Llamo Carin León.

Al recibir la noticia, el ganador no duda en agradecer enormemente por la oportunidad que le dio Caracol Televisión de exponer su talento frente a millones de televidentes y festeja por llevarse a casa el millonario premio.



¿Quiénes han sido los ganadores anteriores de Yo me llamo?

Desde el lanzamiento de Yo Me Llamo en 2011, Colombia ha demostrado que los dobles perfectos sí existen. Ellos han sido los ganadores de todas sus temporadas: Yo Me Llamo Rafael Orozco (Jorge Martínez) en 2011; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2012; Yo Me Llamo Vicente Fernández (Deibys Pino) y Yo Me Llamo Sandro de América (Daniel Mora) en 2014; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2015; Yo Me Llamo Nicky Jam (David Alsina) en 2017; Yo Me Llamo Julio Jaramillo (Robinson Silva) en 2018; Yo Me Llamo Roberto Carlos (Albert Sánchez) en 2019; Yo Me Llamo Camilo Sesto (Alejandro León) en 2022.