Yo Me Llamo: Conoce quienes fueron los imitadores premiados por Sinfoni y cuál se llevó más dinero

Yo Me Llamo Alejandra Guzmán

canta 'Oye Mi Amor' de A. González y F. Olvera. - 5 millones

Yo Me Llamo Elvis Crespo

canta 'Tatuaje' de E. Crespo, M. Vega y J. García. - 5 millones

Yo Me Llamo Raphael

canta 'Yo Soy Aquel ' de Manuel Álvarez Beigbeder Pérez. - 5 millones

Yo Me Llamo Espinoza Paz

Sinfoni seleccionó como 'El Mejor de la Noche' a este participante, quien con mucha emotividad, se enteró que era acreedor de 5 millones de pesos después de haber interpretado 'Con otra en la cama'.



Yo Me Llamo Daddy Yankee

canta 'Mírame' de Daddy Yankee, J. De La Cruz, F. Saldaña, E. Padilla y A. Rooney. - 5 millones

Yo Me Llamo Alejandro Fernández

El doble del 'Potrillo' fue considerado por la Inteligencia Artificial como el merecedor del premio luego de que cantó 'Caballero'. Al sacar la tarjeta del busto, se enteró de que era dueño de 10 millones de pesos.



Yo Me Llamo Kany García

canta 'Para Volver A Amar' de Kany García. - 10 millones

Yo Me Llamo Amy Winehouse

canta 'Me And Mr Jones'. - 10 millones

Yo Me Llamo Diomedes Díaz

canta 'Bonita' de Diomedes Díaz. - 10 millones

Yo Me Llamo Celia Cruz

canta 'Te busco' de Víctor José Víctor Rojas. - 10 millones

Yo Me Llamo Rosalía

canta 'Catalina' de M. Vallejo y R. Vila. - 10 millones

Yo Me Llamo Vicente Fernández

canta 'Volver, Volver' de Fernando Z. Maldonado. - 10 millones Yo Me Llamo Vicente Fernández canta ‘El Rey’ de José Alfredo Jiménez Sandoval. - 3 millones

Yo Me Llamo Gilberto Santa Rosa

El imitador fue el primer participante en ser catalogado como 'El Mejor de la Noche' por parte de Sinfoni y en dicha oportunidad se llevó 20 millones de pesos, al interpretar la canción 'Que Alguien Me Diga'. Sin embargo, no volvió a tener este reconocimiento, por lo cual tan solo obtuvo esta suma de dinero por parte de la jurado.



Yo Me Llamo Greeicy

canta 'Aguardiente' de Greeicy Rendón, A. Torres y M. Rengifo. - 20 millones

Yo Me Llamo Ángela Aguilar

canta ‘La Llorona’ de A. Henestroza y L. Mars. - 5 millonesYo Me Llamo Ángela Aguilar canta ‘Qué Agonía’ de P. Aguilar, A. Aguilar, Gussy La J. Esparza y L. Aguilar. - 15 millones

Yo Me Llamo Héctor Lavoe

Este doble de Héctor Lavoe fue elegido en tres oportunidades por el Hada de la Afinación, quien consideró que fue el que más se destacó con las canciones: 'La Murga', 'Ausencia' y 'Juanito Alimaña', con las cuales consiguió la suma de 26 millones de pesos. Como dato curioso, con este último tema musical solo ganó un millón.



Yo Me Llamo Jessi Uribe

canta 'Si Me Ven Llorando' de R. Mejía, C. Álvarez, H. Marín, E. Zçuluaga y Yesid Uribe. - 10 millonesYo Me Llamo Jessi Uribe canta 'Repítela' de Carlos Arturo Franco Londoño - 8 millones

Yo Me Llamo Jessi Uribe canta ‘Así Fue’ de Alberto Aguilera Valadez. - 12 millones

Yo Me Llamo Carin León

canta 'Me La Aventé' de Carin León y J. González. - 10 millones Yo Me Llamo Carin León canta ‘Quisiera Saber’ de Alberto Aguilera Valadez. - 7 millones Yo Me Llamo Carin León canta ‘El Malo’ de Ó. De León y J. González. Y Yo Me Llamo Carín León canta ‘La Primera Cita’ de Alejandro Lozano. - 5 millones

Yo Me Llamo Alci Acosta

canta 'Si Hoy Fuera Ayer' de Edmundo Arias Valencia. - 10 millones Yo Me Llamo Alci Acosta canta 'El Contragolpe' de Miguel Ángel Valladares. - 100 millones

Yo Me Llamo Luis Miguel

'La Barca' de Roberto Cantoral. - 3 millones Yo Me Llamo Luis Miguel canta 'Hasta que me olvides' de Juan Luis Guerra. - 12 millones Yo Me Llamo Luis Miguel canta ‘América, América’ de J. Armenteros y P. Herrero. - 5 millones Yo Me Llamo Luis Miguel canta ‘Amarte Es Un Placer’ de Juan Carlos Calderón. Y Yo Me Llamo Luis Miguel canta ‘Fría Como El Viento’ de Juan Carlos Calderón. - 5 millones Yo Me Llamo Luis Miguel canta ‘Suave’ de J. Cibrián y O. Castro. - 100 millones

Yo Me Llamo Ryan Castro canta ‘Amor de una noche’ de B. Catro y S. Orrego. - 4 millones

Yo Me Llamo Ryan Castro canta 'Ghetto star' de Brayan David Castro Sosa. - 10 millones

Yo Me Llamo Shakira canta 'Mocas en la casa' de Shakira Isabel Mebarak. - 3 millones

Yo Me Llamo Shakira canta 'Loba' de J. Hill, J. Drexler, S. Endicott y S. Mebarak. - 15 millones

