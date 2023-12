Yo Me Llamo: Estos fueron los mejores momentos que hicieron esta edición única

Yo Me Llamo está muy cerca de su final, en el cual los colombianos tienen el poder de elegir a su imitador favorito y al que consideran como el doble perfecto del artista que están representando en el Templo de la Imitación. Es por ello que aquí recordamos los mejores momentos de esta edición y que hicieron de esta algo único.

Pipe Bueno y Yo Me Llamo Rosalía protagonizaron una polémica

A pesar de que los jurados ven en los participantes a artistas a los cuales quieren formar y ayudar en el proceso de perfeccionar sus personajes, no todo es color de rosa, pues hay momentos en los que no todas las observaciones son bien recibidas, dado que la tensión vivida en la Escuela no es cosa fácil.

Sin embargo, Pipe Bueno consideró que Yo Me Llamo Rosalía no sabía aceptar cuando tenía fallas en sus presentaciones y que obviaba la retroalimentación brindada por los expertos.

¿Sinfoni les pidió un trío a Carlos Calero y Melina Ramírez?

En medio del proceso de aprendizaje de la base de datos de Sinfoni, el Hada de la Afinación aprendió una nueva palabra: "trío", no obstante, no entendió muy bien cómo aplicarla en diversos contextos y por ello les ofreció a Carlos Calero y a Melina Ramírez realizar uno, ¡pero ojo¡, de carácter netamente musical.

Dos imitadores ganaron 100 millones de pesos

Sin duda alguna, los premios ganados por los imitadores que fueron catalogados por Sinfoni como el 'Mejor de la Noche' causaron muchas sensaciones en los colombianos, quienes vibraron a la par de estos participantes, ya que el valor de este reconocimiento era una sorpresa para todos, por lo que los 100 millones de pesos para los dobles de Alci Acosta y Luis Miguel conmovieron a los amantes del templo de la Imitación.

80 jurados invitados premiaron a uno de los imitadores del Templo de la Imitación

80 colombianos, de los millones que noche a noche se conectan con el concurso musical, tuvieron la oportunidad de estar en el Templo de la Imitación para ser los jurados de Yo Me Llamo, Yo Te Reto y premiar a uno de los participantes, en los cuales también hubo exdobles que fueron parte de otras tempradas.

Amparo Grisales le dio un beso a Yo Me Llamo Maluma 2022

Y es que la etapa especial de Yo Me Llamo, Yo Te Reto dejó otro momento icónico dentro del programa, puesto que implicó el regreso de el imitador de Maluma que hizo parte de la edición de 2022, con quien Amparo Grisales finalmente se dio un beso y lo cual hizo que el reencuentro entre ellos dos fuese algo maravilloso, en el cual se expresaron su cariño.

Los imitadores de Shakira y Elvis Crespo revelaron que tenían una relación

Uno de los hechos que más se robó las miradas de los colombianos fue cuando Yo Me Llamo Shakira dio a conocer que tenía una motivación extra en la Escuela del concurso musical y besó ante las cámaras al doble de Elvis Crespo, con quien hasta la actualidad mantiene un noviazgo.