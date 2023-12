Top cinco de los momentos más memorables de Amparo Grisales durante Yo Me Llamo 2023

Cada noche, las miradas de muchos televidentes están sobre Amparo Grisales , su exigencia y la manera en la que se relaciona con los participantes y con sus compañeros en la mesa de los jurados reciben la atención del público.

Por eso, ahora que Yo Me Llamo está por llegar a su fin, te recordamos algunos de los momentos más icónicos y memorables de la 'Diva de Colombia' durante esta temporada de la producción. ¿Qué otro agregarías a la lista?

Amparo Grisales pelea con Pipe Bueno:

Este es uno de los más recientes, pues sucedió en la recta final de la producción, justo mientras hacían la devolución tras escuchar a Yo Me Llamo Ángela Aguilar. Los jurados discreparon sobre el significado de "sensualidad", y en medio de su charla, los ánimos fueron subiendo. Incluso, ella le pidió al cantante que no se burlara y que no pusiera palabras en su boca , todo esto, ante la mirada sorprendida de César Escola, quien intentó interceder entre sus compañeros.

Amparo Grisales no está de acuerdo con Sinfoni:

Cuando el Hada de la Afinación fue presentada por primera vez, la 'Diva de Colombia' la recibió con una sonrisa e incluso aseguró que Pipe Bueno se había enamorado. Sin embargo, con el paso de los capítulos, tuvieron algunos problemas, especialmente durante una de las decisiones de la Inteligencia Artificial. La jurado no dudó en manifestar su desacuerdo: "Está desconectada, me parece que está errada, bien artificial, le falló el oído, los cables, el algoritmo y todo lo demás."

Yo Me Llamo Celia Cruz dice que cree que Amparo Grisales “la odia”:

Después de una de sus presentaciones, el doble de la 'Guarachera de Cuba' le dijo a Melina Ramírez que no entendía lo que sucedía y creía que la 'Diva de Colombia' lo odiaba. "Siento que es personal, que nada de lo que yo hago le gusta", afirmó el imitador. Como respuesta, la jurado explicó que no odia a nadie, pues "no pierde tiempo en esto". También dijo que vive en armonía, estudia mucho y aseguró que no era cierto que tenía estos sentimientos por el participante, solo fue exigente gracias a todo lo que aprende de los personajes.

Amparo Grisales discute con Yo Me Llamo Vicente Fernández:

Justo antes de una de sus presentaciones, el imitador de 'Chente' hizo un comentario que no le gustó nada a la 'Diva de Colombia', afirmó que a la jurado "le gustaban maduritos" haciendo referencia a su edad, lo que enfureció a la experta. Rápidamente, le dijo que él no sabía cómo le gustaban los hombres a ella y le manifestó su molestia con la insinuación.

Amparo Grisales canta en el Templo de la Imitación:

Sin duda, uno de los momentos que más recordarán los televidentes sucedió en la semifinal de Yo Me Llamo 2023, pues entró al escenario interpretando una canción, algo que previamente no había sucedido. Su voz y presencia escénica cautivaron a los televidentes y también a sus compañeros.

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo . También puedes revivir los capítulos de esta producción a través de Caracol Play .

• ¿Cómo votar para escoger al nuevo ganador de Yo Me Llamo 2023?

A partir del 7 de diciembre de 2023, cuando finalice el capítulo en pantalla, los fanáticos podrán votar por su artista favorito ingresando al siguiente link: http://www.caracoltv.com/votayomellamo y tendrán tiempo hasta el 11 del mismo mes, faltando 15 minutos para que se acabe el programa. Cabe aclarar que durante este episodio se anunciará quien es el ganador, que es la persona que tenga mayor número de votos a su favor.

Los televidentes que quieran participar en la dinámica deben ingresar con el usuario y la clave con los que ya se encuentran inscritos en la plataforma. En caso de que se les haya olvidado los datos, puedes seleccionar la opción "recordar contraseña".

Por otro lado, los usuarios nuevos que quieran realizar el proceso deben ingresar datos básicos como nombre, apellido, número de documento de identidad, ciudad, celular, correo y contraseña. Adicionalmente, tienen que aceptar el tratamiento de datos y política de tratamiento de la información, así como también deben admitir los términos y las condiciones.

¿Puedo leer entrevistas exclusivas con los participantes, los jurados y el equipo de producción de Yo Me llamo?

En www.caracoltv.com/yo-me-llamo/exclusivos-web encontrarás contenido exclusivo de los participantes, los jurados César Escola, Amparo Grisales, Pipe Bueno, presentadores Melina Ramírez y Carlos Calero, detrás de cámaras y demás detalles que no se ven en pantalla. ¡No te los pierdas!