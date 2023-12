Tras su eliminación, Yo Me Llamo Ángela Aguilar le envía un profundo mensaje a la doble de Shakira

Yo Me Llamo Ángela Aguilar se convierte en la eliminada más reciente de la producción que cada vez se acerca más a su capítulo final. A pesar del desenlace, la joven asegura que se siente satisfecha por lo que logró.

En exclusiva con Caracoltv.com, la imitadora de la mexicana confiesa que vivió una noche mágica y se convirtió en la última porque Dios y el destino así lo tenían planeado. Durante cada una de sus presentaciones disfrutó mucho y brilló, “di lo mejor de mí para todos ustedes”, explicó.

La doble reveló la razón por la que eligió la canción ‘En Realidad’ para su presentación, y es que tiene gran importancia para ella, la escucha todos los días y siente que “está llena de jocosidad”, además, considera que cuenta con la marca de Ángela Aguilar.

Uno de los retos más grandes de toda su trayectoria en Yo Me Llamo fue el baile y aunque su camino en la competencia ya terminó, quiere que los televidentes sepan que no piensa rendirse, “sigo trabajando y lo voy a lograr”.

Yo Me Llamo Ángela Aguilar nos cuenta que “logró superarse como mujer, persona, amiga, hermana e hija; ese fue un reto grandísimo que la vida me había puesto y la oportunidad de estar aquí me ayudó a superarlo”.

Después de su eliminación, la participante se dirige a la imitadora de Shakira , pues es la única mujer que queda en la competencia: “le envío todas mis fuerzas, es muy talentosa y me llena de orgullo saber que hay mujeres con tanto talento como ella, le mando muchos éxitos, muchas bendiciones, sé que su camino estará lleno de frutos y le traerá cosas muy bonitas, le deseo lo mejor”, afirma.

Un recuerdo inolvidable será su relación con Yo Me Llamo Miguel Bosé y Vicente Fernández , pues los dos se convirtieron en grandes amigos y casi que “padres” para ella, en medio de la entrevista dijo que son excelentes consejeros y tienen un espíritu paternal increíble.

De las cosas más satisfactorias que ha vivido es sentir el amor del público y de quienes la apoyan, por eso quiere continuar con el personaje, que todos conozcan quién es Ángela Aguilar , sueña con tener contacto con la artista original y poder apoyarla en todo, pues sabe que es blanco de críticas con frecuencia.

A pesar de todo, también espera que en algún momento los colombianos la reconozcan como Nina y por qué no, que en el Yo Me Llamo del futuro alguien audicione imitándola a ella.

La joven espera que nadie se pierda ni un capítulo de la producción, ya que está llena de magia, tanto para ella al ser participante, como para quienes la ven en casa, “no tienen idea de todo lo que se vive aquí, no se pierdan los últimos capítulos”, finaliza.

¿Quiénes han sido los ganadores anteriores de Yo me llamo?

Desde el lanzamiento de Yo Me Llamo en 2011, Colombia ha demostrado que los dobles perfectos sí existen. Ellos han sido los ganadores de todas sus temporadas: Yo Me Llamo Rafael Orozco (Jorge Martínez) en 2011; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2012; Yo Me Llamo Vicente Fernández (Deibys Pino) y Yo Me Llamo Sandro de América (Daniel Mora) en 2014; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2015; Yo Me Llamo Nicky Jam (David Alsina) en 2017; Yo Me Llamo Julio Jaramillo (Robinson Silva) en 2018; Yo Me Llamo Roberto Carlos (Albert Sánchez) en 2019; Yo Me Llamo Camilo Sesto (Alejandro León) en 2022.

¿Puedo leer entrevistas exclusivas con los participantes, los jurados y el equipo de producción de Yo Me llamo?

En www.caracoltv.com/yo-me-llamo/exclusivos-web encontrarás contenido exclusivo de los participantes, los jurados César Escola, Amparo Grisales, Pipe Bueno, presentadores Melina Ramírez y Carlos Calero, detrás de cámaras y demás detalles que no se ven en pantalla. ¡No te los pierdas!

¿Quién es el ganador actual de Yo Me Llamo?

Alejandro León es el verdadero nombre de quien, desde la noche del 7 de marzo de 2022 se convirtió en el nuevo ganador del programa Yo Me Llamo y se consagró como el mejor imitador del país gracias a su interpretación de Camilo Sesto.

¿Cuántos jurados evalúan las presentaciones en el programa Yo Me Llamo?

La diva de Colombia Amparo Grisales, el maestro César Escola, y uno de los más reconocidos cantantes de música popular, Pipe Bueno, están listos para dar inicio a una nueva temporada del concurso de imitación musical más querido por los colombianos: Yo Me Llamo.

¿Cómo puedo recibir actualizaciones y noticias del programa Yo Me Llamo?

A través de nuestro canal de WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029Va57FfmFcovyhRTtVE2i podrás enterarte de todas las novedades, noticias y actualizaciones de Yo Me Llamo. También a través del sitio web oficial de la producción https://www.caracoltv.com/yo-me-llamo

¿Cuánto dinero está en juego en esta temporada de Yo Me Llamo?

Esta temporada llega cargada de mucho talento, imitaciones nunca antes vistas y un total de 1.100 millones de pesos en premios que estarán en juego a lo largo de la competencia. El ganador se llevará 500 millones de pesos.

¿Cuál es el premio para el ganador de Yo Me Llamo 2023?

Noche a noche los imitadores se enfrentarán al exigente jurado y será esta la oportunidad de demostrar qué tanto se han preparado para esta nueva temporada, y cuánto han aprendido en la Escuela de Yo Me Llamo. El ganador se llevará 500 millones de pesos y serán más de 1.100 millones de pesos en juego a lo largo de la competencia.