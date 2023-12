Yo Me Llamo Vicente Fernández imagina su futuro profesional: “afuera me espera una multitud”

Yo Me Llamo Vicente Fernández es el más reciente eliminado de la competencia, tras interpretar la canción ‘Pica que pica’, su desempeño fue comentado por los jurados, quienes halagaron su voz, pero extrañaron su sombrero y que luciera el vientre falso que le pusieron.

Ahora, el imitador se sincera con Caracoltv.com y lo primero que hace es agradecerles a los televidentes y a Yo Me Llamo por abrirle las puertas y permitirle mostrar su talento, pues siente que logró mucho con este personaje que tanto admira y que siempre seguirá.

“Vicente Fernández para mí ha sido el cantante más elogiado, aplaudido, el que llega a los corazones de todas las familias”, dice y simultáneamente asegura que esto es lo que le gusta, alegrar a los colombianos.

Sobre su presentación en la Noche de Eliminación, el doble confiesa que se sintió seguro, pues la canción es muy alegre y trae felicidad, más en esta época. Adicionalmente, para él refleja lo picaflor que fue el cantante durante toda su vida.

Sin embargo, es consciente de que tuvo algunos errores, como no portar su sombrero o no caminar hacia atrás para que se viera la “barriga del personaje”. “Estas son cosas que tuve que tener en cuenta y no lo hice, por eso también dije que pude haber llegado más lejos y haberlo hecho mejor con esta canción”.

Al ser elegida como la mejor de la noche, Yo Me Llamo Ángela Aguilar seleccionó su busto y sobre este tema, el imitador explica: “me sentí muy alegre, es un homenaje a mi despedida, porque sé que otros compañeros también lo hubiesen hecho. Llevé mucha alegría a ellos, cuando estaban desanimados yo los animaba, siempre me he caracterizado por traer esa alegría, chistes y cosas".

Lo gratificante de su experiencia en Yo Me Llamo es que aprendió a darle importancia al tiempo, a ser responsable con cada una de sus tareas, valorar todas las veces que se levantó después de caer, “yo mismo me aplaudo porque no pensé llegar hasta aquí, sabía que tenía la voz, pero en el físico me ayudaron muchísimo, me sentía cada vez más cerca de la final”, confiesa.

Por otro lado, algunos de los momentos que más lo retaron fueron las clases donde debía hacer ejercicios físicos, además, cada vez que quedó en riesgo, esto lo afectó, no obstante, poco a poco aprendió a superarlo y notó que podía superarse.

Finalmente, Yo Me Llamo Vicente Fernández imagina todo sobre su futuro profesional, asegura que con la producción se le abrirán muchas puertas, “afuera me espera una multitud de gente para alegrarles los corazones, para hacerlos felices”.

Como mensaje a los colombianos, el imitador los invita a no perderse ni un capítulo, pues falta muy poco para la final y conocer a quienes se podrán llevar ese gran premio y la ilusión que siempre soñaron.

