Yo Me Llamo Ryan Castro le agradece a Pipe Bueno por defenderlo, ¿qué dice de los otros jurados?

Convencido de que se gozó esta Noche de Eliminación como nunca antes, Yo Me Llamo Ryan Castro da a conocer todas las emociones y reacciones que le deja su salida del Templo de la Imitación, en donde mejoró su personaje a lo largo de cada una de las clases en la Escuela del concurso musical.

"Aquí vinimos a pasarla increíble, fue una noche espectacular, llena de magia y música. Quizá el jurado no estuvo muy de acuerdo al dar su decisión, pero lo bueno es que llegamos muy alto y estoy agradecido con toda la gente de Yo Me Llamo por darme la oportunidad", menciona el exparticipante, quien deja en claro que se siente feliz a pesar de lo ocurrido.

No obstante, el imitador de Ryan Castro revela que le gustaría estar en la cabeza de los jurados para entender qué fue lo que le hizo falta para mantenerse dentro de la competencia, exaltando que pudo ser que no tuvo en cuenta ciertos detalles dentro del espectáculo. A su vez, afirma que se compromete a mejorar su personaje y seguir cautivando a los colombianos como lo hizo durante todo su paso en el programa.

Tras lo ocurrido con la decisión del jurado, el imitador le agradece especialmente a Pipe Bueno por haberlo defendido y buscar la manera de que no se marchara en esta Noche de Eliminación, sin embargo, recalca que: "sé que todas las cosas que me dijeron eran para mejorar y crecer, no solo para ser un artista, sino también un gran ser humano".

Al dar gracias por todo lo vivido en el Templo de la Imitación, Yo Me Llamo Ryan Castro recalca cómo Dios fue parte de todo este proceso y el apoyo que obtuvo de su familia para cumplir este sueño, el cual cambió su vida desde el primer día en la Escuela.

Cabe destacar que uno de los momentos más importantes para este doble fue cuando tuvo la oportunidad de hablar directamente con su artista favorito a través de una videollamada, en la que el cantante paisa lo motivó para salir adelante y le agradeció por el trabajo que ha hecho al representarlo en el escenario de este concurso musical.

Aunque hubo un poco de lágrimas al conocer la elección de los jurados en la Noche de Eliminación, Yo Me Llamo Ryan Castro demuestra que está lleno de euforia e ilusión por lo que se va a venir en su carrera, pues no deja de exaltar el cariño y el apoyo que ha recibido por parte de los colombianos que lo vieron en cada una de sus presentaciones y que ahora tienen el anhelo de tenerlo en otras tarimas.