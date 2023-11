Yo Me Llamo Angela Aguilar recibe una sorprendente invitación por parte de la artista original

Sin duda alguna, todo puede pasar en el Templo de la Imitación, pues cada una de las presentaciones son una sorpresa tanto para los jurados y el público como para los participantes, dado que nunca se sabe qué ocurra en el escenario. Es por ello que en esta oportunidad es Yo Me Llamo Angela Aguilar quien se queda sin palabras luego de su show en la Noche de Eliminación.

Recientemente, hemos visto cómo algunos de los dobles han tenido la oportunidad de estar más cerca de sus artistas favoritos, ya sea hablando con ellos, recibiendo un mensaje de su parte u observando sus reacciones a través de las redes sociales, lo cual ha permitido que quienes han tenido este momento se sientan motivados a salir adelante y luchar por llegar a la perfección.

Te puede interesar: Así suena Yo Me Llamo Ángela Aguilar cantando vallenato, ¿lo hace bien?

Luego de una elogiada presentación, en la que Yo Me Llamo Angela Aguilar muestra una nueva faceta, debido a que se sale del papel de niña buena para mostrar a una mujer mucho más sensual y segura de sí misma, esta imitadora recibe un inesperado mensaje con el cual no puede evitar llorar.

Por medio de un video, Angela Aguilar aparece en el escenario del Templo de la Imitación para comentarle a su doble que: "Qué increíble todo lo que estás haciendo, de verdad es que cada vez que me enseñan un video tuyo o que sales en la conversación de verdad que para mí es un honor padrísimo porque lo haces muy bien".

Conoce más: Yo Me Llamo: Tres de cuatro imitadores en el escenario son enviados a la Noche de Eliminación

Publicidad

"Te felicito muchísimo y ojalá algún día me dejes invitarte a uno de mis conciertos, me encantaría conocerte y que vinieras. Mucha suerte, échale muchas ganas y te mando muchos besos", finaliza la artista mexicana, quien causa una gran euforia en el Templo de la Imitación.

Todo esto hace que Yo Me Llamo Angela Aguilar pase por todas las emociones en cuestión de segundos, pues al escuchar la propuesta de la cantante no puede evitar gritar, para luego solamente llorar y quedarse sin palabras, ya que no todos los días te hacen una petición de este tipo.

Lee también: Amparo Grisales besa a un invitado especial en Yo Me Llamo y lo deja en shock, ¿de quién se trata?

"Yo Me Llamo me acaba de hacer sentir tan cerca de la artista que me hace levantarme para cumplir un sueño. Estoy impactada", responde la imitadora, quien agradece a todos los que hicieron parte de esto.

Publicidad

Con respecto a la maravillosa invitación que le hace Angela Aguilar, la participante menciona que: "yo no falto, así me toque en burro, barco o carro, en lo que sea".