Se revela el nombre de la última sentenciada del Desafío: cuatro mujeres irán al Box Negro

Muchas fueron las emociones que se vivieron en el capítulo 32 del Desafío del Siglo XXI; cuatro participantes por equipo se enfrentaron en el Box Blanco para el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, en el que estaba en juego que Alpha obtuviera un ciclo perfecto y Omega se quedara con la posibilidad de elegir su propio castigo.

Lo cierto es que Gamma se llevó la victoria; de manera que ganaron una gran responsabilidad. Al regresar a casa luego de la contienda, los Súper Humanos conversaron acerca de su próximo movimiento en La Ciudad de las Cajas teniendo en cuenta que el Desafío a Muerte del sexto ciclo está cada vez más cerca.

Quién es la nueva sentenciada del Desafío

En esta oportunidad, Rata fue elegido para entregar el cuarto Chaleco de Sentencia. En este sentido, el capitán llegó a Playa Baja y envió un mensaje de unidad a sus rivales, quienes se encuentran atravesando por una mala racha desde que incumplieron con el castigo del quinto ciclo.

“Me duele traer este chaleco porque yo sé quién lo va a portar, una gran compañera, pero pues bueno, el juego nos lo mostró así en este ciclo”, explicó mientras Juan, líder de los rosados, se disponía a ponerle la temida prenda a Miryan.

A pesar de la molestia que sienten al ser atacados por dos equipos, Omega se mantuvo al margen y evitó entrar en polémicas.

Qué mujeres irán al Desafío a Muerte del sexto ciclo

Las mujeres que deberán defender su cupo en la producción de Caracol Televisión son Katiuska, quien se puso a ella misma el Chaleco de Sentencia al perder el Desafío de Sentencia y Hambre; Sathya luego del Desafío de Sentencia y Servicios; María C. después del Desafío de Sentencia y Bienestar; y Miryan con la derrota de los rosados en el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo.

