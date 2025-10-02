🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: Una mujer abandonará la competencia, ¿quién será?

La sospecha de Gio en el Desafío
Hay un momento del capítulo 65, en el cual Zambrano y Grecia están recostados en la cama; mientras los demás están en la piscina hablando. Tras esto, Gio dice que él cree que ellos dos ya se han besado.
Potro empieza a cantar en El Rincón de los Castigos tras cumplir con la hora. Todos empiezan a bailar y luego se organizan para salir.
Katiuska, de Omega, le expresa a Miryan que no se siente bien de ánimo luego de levantarse.
Amanece y Gamma aún se encuentra en el castigo. No pueden dejar caer la bomba, o, sino el cronómetro se reinicia.
Entre los integrantes del equipo Alpha, todos hacen un ritual para que a Manuela y Valentina les vaya bien en la prueba en el Box Negro.
