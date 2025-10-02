🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: Una mujer abandonará la competencia, ¿quién será?

En vivo
No te pierdas esta noche el Desafío, en Manuela, Valentina, Katiuska, Miryan y Grecia se miden en el Box Negro. Debes estar muy atento a todos los detalles de este capítulo 65 a las 8:00 p.m. después de Noticias Caracol.

  • 08:16 p. m.
    La sospecha de Gio en el Desafío

    Hay un momento del capítulo 65, en el cual Zambrano y Grecia están recostados en la cama; mientras los demás están en la piscina hablando. Tras esto, Gio dice que él cree que ellos dos ya se han besado.

  • 08:10 p. m.
    Gamma termina el castigo y se van

    Potro empieza a cantar en El Rincón de los Castigos tras cumplir con la hora. Todos empiezan a bailar y luego se organizan para salir.

  • 08:08 p. m.
    Katiuska revela que no se siente bien

    Katiuska, de Omega, le expresa a Miryan que no se siente bien de ánimo luego de levantarse.

  • 08:06 p. m.
    Gamma continúa en el castigo

    Amanece y Gamma aún se encuentra en el castigo. No pueden dejar caer la bomba, o, sino el cronómetro se reinicia.

  • 08:03 p. m.
    Alpha hace ritual

    Entre los integrantes del equipo Alpha, todos hacen un ritual para que a Manuela y Valentina les vaya bien en la prueba en el Box Negro.

