Las sentidas palabras de María Carolina Hoyos que conmovieron hasta las lágrimas en Día a Día

Este 14 de agosto, en la emisión de Día a Día, María Carolina Hoyos, hermana de Miguel Uribe Turbay, fue una de las invitadas especiales al programa. Además de hablar sobre la tradicional Caminata de la Solidaridad, recordó con profunda emotividad el fallecimiento de su mamá y del político, víctima de un atentado.

Desde hace casi 50 años, Nydia Quintero, madre de la fallecida periodista Diana Turbay y abuela de Miguel Uribe Turbay, creó la Fundación Solidaridad por Colombia con el objetivo de ayudar a los más necesitados en diversos ámbitos. La organización realizará este fin de semana su caminata anual, que incluirá carrera, feria y un festival musical gratuito el sábado 16 de agosto, de 2:00 p.m. a 11:00 p.m., abierto para niños desde los 7 años.

Mientras hablaba sobre las actividades del evento, Hoyos compartió lo que vivió desde el atentado contra su hermano: “Puse mi vida en pausa y me dediqué a él”.



María Carolina Hoyos en Día a Día: emotivo mensaje

Con un tono que mezcló fortaleza y sensibilidad, explicó el mensaje que desea transmitir en esta nueva edición de la caminata, a la que acude con la ausencia física de su hermano:

“Me estoy volviendo experta en afrontar tragedias”. Recordó también las enseñanzas que le dejó su madre con la voz entrecortada, lágrimas en su rostro y evidentemente afectada:

“Uno se tiene que agarrar de los que quiere. A veces, cuando tenemos dolores en el alma, alejamos nuestra red de apoyo y queremos solucionar todo solitos, pero la familia y los amigos son lo más importante… y tener fe en lo que no vemos”.Agregó que, pese a su dolor, ha decidido mantener la fe:

“No estoy dispuesta a pelear con Dios. Tengo demasiadas preguntas que no pienso contestar; voy a esperar que en humildad me muestre mi camino y, por ahora, trabajar”.

Finalmente, recordó el momento en que vio a su madre, Diana Turbay, agonizando en un hospital, un hecho que marcó su vida: “Pasé de sentirme dueña del mundo a ver lo que uno más quiere morir, y me prometí nunca más sonreír”.

