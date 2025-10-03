Valentina le dedicó logro en el Desafío a la mamá de Lucho sin saber del arrunchis con María C.

La girardoteña logró asegurar un cupo para la etapa de dos equipos luego de enfrentarse al doceavo Desafío a Muerte en La Ciudad de las Cajas, donde resultó eliminada Myrian, integrante de la casa Omega. Después de despedir a la Súper Humana, la emprendedora decidió aprovechar que estaba reunida con sus compañeros para revelar que le dedicó su triunfo a tres personas muy importantes.

Mira también: Esta es la mujer asegurada para el Desafío de capitanas: Tina le hizo show a Leo



Observa el capítulo en el minuto 1:13:36

"Desde que me pusieron el chaleco yo le dije a Dios 'si yo pude estar todos esos días en ayuno cuando perdimos la Sentencia y Hambre, puedo un día más, hasta el otro día, aguantarme y hacer ese sacrificio por Dios, por mi papá y por la mamá de Lucho', entonces cuando gané por eso era que no me las creía", explicó.

Es necesario mencionar que los morados se encontraban en un ciclo algo complejo luego de quedar de segundas en el Desafío de Sentencia y Hambre y de recibir dos chalecos de sentencia. Uno ya lo tenía Manuela desde el Desafío a Muerte de los hombres y el que recibió Valentina durante el juego.

Publicidad

Mira también: Los 16 participantes que pasan a la etapa de dos equipos del ‘Desafío’: sigue una prueba crucial

Posteriormente, la competidora aprovechó la oportunidad para agradecerles a sus compañeros por depositar un voto de confianza en ella, pues explicó que se sintió muy respaldada cuando escuchó que le estaban dando aliento para avanzar en la pista y seguir demostrando sus habilidades físicas en el terreno de juego.

Publicidad

Mira también: Deisy se desahogó sobre todo lo que piensa de Eleazar tras el ‘Desafío’: “Es de esos que levita”

Valentina aún no tiene conocimiento de lo que ocurrió entre Lucho y María C. en El Cubo de ditu cuando ambos coincidieron en su eliminación. De acuerdo con la versión de ambos solo ocurrió un "arrunchis" y un par de besos. Mientras que el modelo aseguró en exclusiva que sí deberá conversar con la joven una vez salga de Tobia, Cundinamarca; la exintegrante de los rosados advirtió que no le debe dar explicaciones a nadie sobre su comportamiento.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.