Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Valentina le dedicó logro en el Desafío a la mamá de Lucho sin saber del arrunchis con María C.

Valentina le dedicó logro en el Desafío a la mamá de Lucho sin saber del arrunchis con María C.

Luego de enfrentarse a la Muerte junto a Myrian, Manuela, Katiuska y Grecia en el Box Negro, la joven tuvo un conmovedor momento frente a sus compañeros de Alpha.

