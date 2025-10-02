Deisy se desahogó sobre todo lo que piensa de Eleazar tras el ‘Desafío’: “Es de esos que levita”

Deisy fue eliminada del Desafío Siglo XXI sin opción de regresar a la competencia. Estuvo un ciclo en el Cubo de los Eliminados, pero ninguna mujer sufrió algún percance que le permitiera volver.

La también modelo se despidió definitivamente de su sueño en el reality con una entrevista exclusiva con Caracoltv.com, en la que analizó su paso por la competencia. En primer lugar, rompió en llanto al ver un mensaje que le dejó su versión del primer capítulo.

Entre lágrimas, aseguró que estaría muy orgullosa: “No imaginan lo duro, pero satisfactorio que es uno mismo encargarse de salir adelante y de sacar a flote los anhelos y sueños que lo hacen sentir vivo”.

La competidora agregó que ninguna de las adversidades que enfrentó en La Ciudad de las Cajas se compara con lo que sintió al ser eliminada, ya que soñaba con estar en el programa y avanzar más en la competencia: “Casi me muero”.



Qué dijo Deisy de Eleazar al salir del Desafío

Cabe recordar que Deisy tuvo una tensa relación con Eleazar, quien fue capitán de Alpha. La barbera aseguró que jamás confiaría en él ni en Tina.

“Con él definitivamente nunca logré conectar ni siquiera por decencia, porque es una persona que tiene una máscara. Es de esos que levita, predica, pero no aplica; una persona conveniente, llena de diferentes caras. La energía de él, lo que transmite, lo que habla y lo que hace, no conectan”, expresó. Además, lo culpó de la salida de Gero del programa.

En cuanto a sus compañeros, dijo que confiaba “a ojo cerrado” en Katiuska y Rata. Sobre los más fuertes o completos mencionó a Rata y Juan, mientras que señaló a Potro y Gio como los que no estaban al mismo nivel que el resto.

La enseñanza más grande que le dejó este Desafío fue la paciencia y el aprendizaje de soltar. Reflexionó bastante y comparó situaciones del juego con la vida real.

Finalmente, expresó que quisiera que Colombia la recordara como “una mujer joven en edad, pero grande mentalmente y con una buena actitud”.

