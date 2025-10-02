Indirecta de Dani a los 'haters' de Tina en el 'Desafío'; ella pasó a la siguiente etapa

El programa de Caracol Televisión se encuentra en uno de los momentos más cruciales de la competencia gracias a la llegada de la etapa de dos equipos, donde un grupo bajará bandera nuevamente en La Ciudad de las Cajas. Durante el capítulo de la producción emitido el pasado 1 de octubre se definió qué mujeres ya aseguraron sus cupos inclusive antes del Desafío a Muerte que está pendiente en el Box Negro.

Dani defiende a Tina de las críticas tras pasar a la siguiente etapa del Desafío. Foto: Instagram @danizuluaga_1

Rosa, Mencho, Yudisa y Tina son las Súper Humanas que lograron demostrar sus habilidades en el terreno de juego y quedarse con un cupo para la siguiente etapa. Ante la emocionante noticia, Dani, exparticipante del exitoso formato, apareció en las historias de su cuenta oficial de Instagram para pronunciarse al respecto y enviarle un contundente mensaje a quienes critican a su hermana.

"Me siento muy orgullosa de ti, siempre dándola toda y callando bocas", escribió junto a un video en el que se observa a la Súper Humana en diferentes fases del programa, tal fue el caso de cuando hizo parte de Beta y ahora que integra la casa Alpha.

Tina ha dado de qué hablar en la producción y también en las plataformas digitales por su estrategia de juego. De acuerdo con varios aficionados, la mujer ha sacado provecho de su belleza para intentar salir beneficiada en el juego, por lo que se ha visto muy unida a participantes como Eleazar y Leo, quienes ostentaron el título de capitanes de la escuadra morada en dos diferentes momentos de la competencia.

Por el momento, los televidentes están a la espera de conocer el resultado del Desafío a Muerte en el que se enfrentarán Grecia, Katiuska, Myrian, Valentina y Manuela, quienes darán lo mejor de sí mismas en la arena para continuar luchando por su sueño de poner su nombre en la copa de los vencedores y obtener el primer lugar.

