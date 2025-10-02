En vivo
Día a día
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Indirecta de Dani a los 'haters' de Tina en el 'Desafío'; ella pasó a la siguiente etapa

Indirecta de Dani a los 'haters' de Tina en el 'Desafío'; ella pasó a la siguiente etapa

En el capítulo 64 del reality, se dieron a conocer los nombres de las cuatro mujeres que avanzan a la siguiente etapa. Está pendiente un Desafío a Muerte para conocer a las demás.

Qué le dijo Dani a Tina luego de que se confirmaran los cupos para la siguiente fase del 'Desafío'.
Qué le dijo Dani a Tina luego de que se confirmaran los cupos para la siguiente fase del 'Desafío'.
Foto: Caracol Televisión y @danizuluaga_1
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: 2 de oct, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad