Caracol TV  / Actualidad  / Partido Colombia VS. Noruega: cómo cambiará la programación de Caracol Televisión

Partido Colombia VS. Noruega: cómo cambiará la programación de Caracol Televisión

Este 2 de octubre, los verdaderos fanáticos del fútbol podrán conectarse con la transmisión de Caracol Televisión para disfrutar el partido Colombia VS. Noruega del Mundial Sub 20 FIFA.

Qué pasará con la parrilla de programación de Caracol Televisión por el partido Colombia VS. Noruega.
Foto: GettyImages y Caracol Televisión.
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: 2 de oct, 2025

