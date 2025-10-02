Partido Colombia VS. Noruega: cómo cambiará la programación de Caracol Televisión

Caracol Televisión anunció cambios en la programación para unirse a la fiebre del fútbol y transmitir el partido de Colombia VS. Noruega en el Mundial de Chile en Talca. César Torres, director técnico del seleccionado colombiano, llega confiado al encuentro deportivo luego de vencer 1 a 0 a Arabia Saudía, pero decidido a conseguir una nueva victoria.

Qué cambios habrá en la parrilla por el partido Colombia Vs Noruega

El evento será transmitido desde las 2:30 p.m. por las pantallas de Caracol Televisión, lo que significa que se cortará 'Noticias Caracol' del mediodía, donde los espectadores se enteran de los hechos más importantes de Colombia y el mundo. En este sentido, el espacio que estaba destinado a 'Tormenta de Pasiones' será reemplazado hasta las 5:00 p.m., cuando el árbitro haga sonar el silbato y anuncie el final del partido.



Posteriormente, se retomará la normalidad de la rejilla de contenidos: 'La luz de mi vida' de 5:00 p.m. a 6:00 p.m., 'Karsu' de 6:00 p.m. a 6:45 p.m. y 'Noticias Caracol', 'Noticiero del Senado' y de nuevo 'Noticias Caracol' de 6:45 p.m. hasta las 8:00 p.m.

En el prime time, producciones como el 'Desafío del Siglo XXI', 'La Influencer', 'La Reina del Flow' y la última edición de 'Noticias Caracol' no tendrán alteraciones.

En qué va 'Tormenta de Pasiones'

Los más recientes episodios de 'Tormenta de Pasiones' han estado cargados de drama gracias a dos importantes bodas. La primera de ellas fue la unión entre Alí y Carolina; y posteriormente, el matrimonio de Aylin con Murat, quienes sufrieron un incómodo momento al ver que los padres de la novia se opusieron a la celebración.

Esta producción narra la historia de la familia Akarsu, más específicamente de un capitán conocido como Alí, quien pasa la mayor parte del tiempo en altamar y logra conseguir una amante mientras él permanece alejado de su esposa y de sus cuatro hijos. La tensión en el hogar aumenta cuando la mujer visita Estambul y desata un caos en el hogar, pues el hombre debe decidir si seguirá apoyando a sus familia o si lo dejará todo por darse una nueva oportunidad en el amor.

