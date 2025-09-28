Famoso actor tuvo cuatro novias al mismo tiempo: asegura que no le fue infiel a ninguna

En una reciente entrevista concedida a La Red, el polémico actor y conductor Alfredo Adame vuelve a dar de qué hablar al revelar detalles sobre su vida amorosa. Fiel a su estilo directo y sin filtros, Adame confiesa que llegó a tener cuatro parejas sentimentales al mismo tiempo, una situación que, asegura, vivió con total transparencia.

Aunque sabe que muchos podrían juzgar su estilo de vida, Adame es enfático al señalar que no le afectan las críticas. “La gente confunde poliamor con promiscuidad”, comenta, dejando claro que todas sus relaciones fueron consensuadas y abiertas. El actor explica que fue a partir de una experiencia en particular cuando comenzó a comprender realmente el concepto del poliamor.

Según relató, su visión cambió cuando conoció a Marcela Iglesias, conocida como 'la Barbie de Hollywood'. Fue ella quien lo contactó a través de Instagram y, sin rodeos, le dijo que estaba casada, pero que quería darse una oportunidad en el amor con él.

Durante esta etapa de su vida, Alfredo sostuvo relaciones simultáneas con cuatro mujeres, todas plenamente conscientes de la situación. “Con una me iba a Europa de viaje, con otra me iba a Tequixquiac, con otra andaba en moto y con la otra iba al cine y todo esto. Todas sabían y nunca me cuestionaron nada”, asegura, destacando que la clave fue la comunicación clara desde el principio.

Sin embargo, tras un tiempo, el también exconductor de televisión decidió hacer un cambio. Terminó tres de las relaciones y optó por quedarse con Marcela, con quien actualmente mantiene una relación desde hace dos meses y medio. No viven juntos, y por ahora, solo se ven cinco días al mes, debido a las ocupaciones de ambos y a la distancia.

De forma honesta, Adame admite que no está enamorado de Marcela, pero que le atrae su personalidad y que ambos mantienen una relación abierta.

Una vez más, Alfredo Adame se mantiene fiel a sí mismo, sin miedo al qué dirán, dispuesto a vivir sus relaciones a su manera.

