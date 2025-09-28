Christian Nodal tiene condición mental que se agudizó con las críticas: “No soy ejemplo de nada”

Este 28 de septiembre, Christian Nodal concede una entrevista para La Red, donde abre su corazón y habla sin filtros sobre los efectos que han tenido en su salud mental las críticas que ha recibido desde el inicio de su carrera. El cantante sonorense, conocido por revolucionar la música regional mexicana, confiesa que ha atravesado momentos muy duros a causa del juicio público constante al que ha estado expuesto.

El artista confiesa cómo en sus inicios buscaba refugio en el alcohol ante la presión. Asegura que son muy pocas las personas que conforman su círculo cercano, ya que confía mayormente en quienes lo conocieron antes de alcanzar la fama.

Una de las frases más contundentes de la entrevista fue: “No soy ejemplo de nada”. Con esa afirmación, deja claro que no pretende ser un modelo a seguir, sino simplemente un ser humano más que busca vivir en paz y autenticidad.

Nodal también comparte que ha estado lidiando con ansiedad, un problema que lo llevó a iniciar un proceso terapéutico profundo. Según explica, lleva más de dos años en psicoanálisis. Este proceso le ha permitido entenderse mejor y trabajar en su bienestar emocional.

El artista reconoció que se ha resignado a ver cómo se habla de él en redes sociales y cómo circulan montajes creados con Inteligencia Artificial. Esto lo ha llevado a alejarse del mundo digital en busca de tranquilidad.

Fuera de los escenarios, Nodal ha encontrado nuevas formas de expresarse y mantenerse equilibrado. Es un artista autodidacta que ahora dedica tiempo a la pintura y a otras actividades creativas. Le gusta jugar con sus perros, ver películas con su esposa Ángela Aguilar y está aprendiendo a cocinar. En esta nueva etapa de su vida, prioriza los momentos simples y auténticos.

Además, se encuentra en un proceso personal muy significativo: está borrándose los tatuajes del rostro. El motivo es profundamente emotivo: quiere que su hija con Cazzu pueda conocer su rostro tal como es, sin las marcas del pasado.

