Mamá de B- King reconoció el cuerpo de su hijo en México; su hermana no fue “capaz” de hacerlo

Luego de atravesar por los primeros días de duelo por la muerte del cantante colombiano, Stefanía Agudelo concedió una entrevista exclusiva para el programa Siéntese quien pueda de Univisión en donde se refirió acerca de cómo se enteró del asesinato de su hermano.

Mira también: Qué relación tenía Marcela Reyes con B-King: él había denunciado amenazas



Inicialmente, contó que el sábado 20 de septiembre empezó a sentirse inquieta y con necesidad de viajar hasta México para dar con el paradero del artista y también de DJ Regio Clown teniendo en cuenta que ambos fueron reportados como desaparecidos el 16 del mismo mes.

Luego de ser citadas por la Comisión de Búsqueda junto con su madre y de percatarse que había fiscales y psicólogos en el lugar, Agudelo cayó en cuenta que la noticia de la muerte era un hecho a medida que pasaban las horas: “Para serte honesta mi mamá lo reconoció, fue ella la que lo reconoció, yo no fui capaz. Fue a través del tatuaje del pecho y él tenía un Gokú en la parte de su pierna. Mi hermano tenía en el brazo el nombre de mi mamá”, explicó.

Agudelo contó en la misma entrevista que no cree en la hipótesis que manejan las autoridades respecto a un supuesto ajuste de cuentas, añadiendo de esta forma que Sánchez, al parecer, no andaba en malos pasos y que estaba enfocado únicamente en su crecimiento como cantante a nivel internacional.

Publicidad

Mira también: Marcela Reyes anunció su retiro de redes sociales por acusaciones tras la muerte de B-King

Respecto a las honras fúnebres, señaló que ya se realizaron los trámites para el proceso de repatriación y que la ceremonia se realizará en Colombia, país natal del exponente de música urbana.

Publicidad

Durante el encuentro, adicionalmente, se pudo observar que la creadora de contenido digital y el resto de la familia creó un altar en la casa en nombre del joven.

Mira también: Aseguran que la firma junto a cuerpos de B- King y DJ Regio Clown sería falsa: nuevos sospechosos

Mientras tanto, en México, la investigación continúa su curso. De hecho, recientemente la Fiscala confirmó que Angie Miller, quien estaba acompañando a los colombianos durante su paso por ‘El país Azteca’ no se encontraba desaparecida como inicialmente se reportó, sino que estaba detenida.

Luego de hacerle un interrogatorio y de analizar su conducta frente al caso, la justicia decidió dejarla en libertad, pues no hallaron pruebas suficientes que la vincularan con el crimen.