En vivo
Pura diversión
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
B KING Y REGIO CLOWN
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Mamá de B- King reconoció el cuerpo de su hijo en México; su hermana no fue “capaz” de hacerlo

Mamá de B- King reconoció el cuerpo de su hijo en México; su hermana no fue “capaz” de hacerlo

Stefanía Agudelo confirmó que ya se realizaron los trámites para la repatriación del cuerpo de Bayron Sánchez, pues su familia planea darle santa sepultura en Colombia. Mira la primera entrevista que concedió.

Hermana de B- King habló sobre cómo fue el reconocimiento del cuerpo.
Hermana de B- King habló sobre cómo fue el reconocimiento del cuerpo.
Foto: Instagram @stefania_agudeloo y @bkingoficial
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: 28 de sept, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad